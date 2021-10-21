Великобритания ведет переговоры с Украиной о поставках вооружений, в том числе и ракет, сообщает газета The Times со ссылкой на украинский источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Упряжка

По информации источника, британская сторона может поставить Киеву ракеты класса «земля-земля», корабельные ракеты и ракеты для самолетов. Соответствующие переговоры с Киевом уже ведет министерство обороны Соединенного Королевства. При этом газета не исключает, что переговоры о поставках оружия Украине Лондон ведет из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

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Новость обсудили на YouTube-канале Klimenko Time и на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что, вероятно, речь идет об очередном ненужном Британии вооружении. Иные не понимают, зачем Украине ракеты. Люди рекомендуют озаботиться вопросами обеспечения страны газом, а также обеспечения клиник для больных COVID-19, так как это сейчас самое важное.

«Британия непотриб (хлам. — О. П.) спихивает. Теперь её очередь», — отреагировала Alla D.

«Всё руководство Украины в курсе, что, начиная от борта №1 президента до последней вертолётной площадки, давно помечено со спутника и будет уничтожено в течение часа. Все порты, взлётные полосы, штабы, радарные станции, секретные объекты (которые со времён СССР ни для кого не секретные). И пусковые шахты, и даже лаборатории. Все абсолютно все, как США и ЕС, так и РФ, в курсе, где всё это находится. Всё это давно под прицелом и не успеет пригодиться, от слова совсем. Но нет, с верой во что-то там закупим нового неконкурентоспособного говна и будем гордиться этим. Украинское скудоумие и недальновидность просто поражает…» — пишет TANNERIT.

Владислав Фальшивомонетчик Ракетные комплексы Точка-У

«И повесят на ледокол «Джеймс Кларк Росс», который тоже у Британии купили в кредит», — смеется Йорги М.

«Всё верно, закупайте и бойтесь, бойтесь и закупайте, и побольше…» — отреагировал Евгений Ш.

«Британские кукловоды объяснили, что можно и своих денег в офшорах лишиться, поэтому нужно скупить у мелкобритов весь металлолом по цене космических кораблей», — добавила Marianna L.

«Лучше газ бы закупили…» — написал Ivan V.

«Хотят, может, но закупят пару резиновых лодок для быстрого покидания страны, когда начнется кипиш!» — отметил «Корупляндия».

"Опять англосаксы хрень впарят. Как броневики лет 5 назад, которые еще Ленина помнили», — смеется TractorRussia.

«Ракеты тоже резиновые?» — иронизирует Александр Р., напоминая о ранее переданных Вашингтоном Киеву резиновых лодках.

«Авианосец у Штатов надо ещё купить. А лучше два, чтобы больше, чем у России было», — шутит Rvanina.

«Да кому вы нужны, нищие? Наоборот, нужно России строить забор, а то вы, когда дойдете до ручки, начнете штурмом брать границу России, спасаясь от нищеты и беззакония», — отметила Goldinessa Gold.

«Я бы на месте Британии подумал. Продать хлам в кредит — это хорошо, но кто будет кредит возвращать? Возможно, что некому окажется», — отметил Sergei K.

«За это и стоял майдан! Теперь спонсоры отбивают вложения. Мусор в обмен на плюшки», — добавил Максим Р.

Mstyslav Chernov Майдан. Киев. 2014

«ИВЛ закупите, сделайте достаточное количество палат с кислородом для больных ковидом. Ну на кой нам сейчас ракеты, когда люди мрут от ковида?!» — не понимает Анна Ш.

«Сколько будет стоить совместить эти ракеты с пусковыми кораблей и самолетов советского производства 80−90-х? И вообще, возможно ли это?» — поинтересовался D Alex I.

«На ледокол поставят, «трындец» флоту РФ. Как будто эти ракеты спасут от надуманной эскалации! Лучше лекарство от ваших тараканов», — с сарказмом подытожил В. В. Бахал.

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