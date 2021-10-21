Москва, , 11:35 — REGNUM Поставки оружия Украине, переговоры о которых ведёт Лондон, не послужат урегулированию конфликта на юго-востоке страны. Об этом 21 октября заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Ракета Земля-Воздух Pxhere.com

«Мы не считаем, что военные поставки на Украину будут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе», — подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

По его мнению, подобные действия, напротив, будут «поощрять украинские власти на возможные провокации» в отношении республик Донбасса. Руденко уверен, что для урегулирования конфликта вместо военной поддержке Украины стоит оказать на неё «вразумляющее давление», чтобы побудить Киев вернуться к выполнению Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о поставках Великобританией ракет на Украину заявлял украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко. По его словам, британская сторона поможет Киеву оснастить корабли вооружением, соответствующим стандартам НАТО.

Читайте также: Великобритания захотела продать ракеты Украине — Times

На днях газета The Times со ссылкой на украинский источник сообщила, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о поставках вооружений, в том числе и ракет. В частности, речь идёт о ракетах класса «земля-земля», корабельных ракетах и ракетах для самолётов. При этом газета не исключает, что переговоры о поставках оружия Украине Лондон ведёт из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».