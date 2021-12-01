АдминистрацияДжо Байдена настаивает на своем желании улучшить сильно испорченные двусторонние отношения США с Россией. Однако недавний выбор главой Белого дома заместителя госсекретаря по политическим вопросамВиктории Нуланд в качестве посланника для выполнения этой задачи убедительно свидетельствует об отсутствии искренности со стороны Вашингтона, пишет научный сотрудник по вопросам безопасности в Институте КатонаТед Гален Карпентер в статье, вышедшей 21 октября в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

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В ходе своего визита в Москву, который прошел с 11 по 13 октября, она приняла участие в переговорах с высокопоставленными российскими чиновниками, в том числе с помощником президента Юрием Ушаковом, заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым и заместителем главы администрации российского президента Владимира Путина Дмитрием Козаком. Однако прежде, чем она смогла отправиться в поездку, Кремлю пришлось отменить запрет на въезд в РФ и другие санкции, наложенные на Нуланд. Этот шаг произошел в рамках сделки, в рамках которой Соединенные Штаты сняли аналогичные ограничения в отношении Константина Воронцова, высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел.

Нуланд — ужасный выбор для столь деликатной дипломатической миссии. В российском руководстве она пользуется очень дурной славой из-за ее вопиющего воинственного поведения и особенно из-за той роли, которую она сыграла в поддержке демонстрантов, свергнувших избранного «пророссийски настроенного» президента Украины Виктора Януковича в 2014 году, когда она работала помощником госсекретаря в администрации Барака Обамы.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

Если учесть ее прежние «заслуги», а также враждебность российского правительства по отношению к ней, можно считать маленьким чудом то, что ее недавняя вылазка не привела к дальнейшему обострению отношений между Вашингтоном и Москвой. Напротив, стороны охарактеризовали переговоры как «продуктивные» и «конструктивные», что является стандартным дипломатическим жаргоном для переговоров, которые не дали многого, но не закончились перестрелкой или дракой.

Хуже, чем Нуланд, был бы разве что еще более яростный ненавистник России, такой как член палаты представителей от демократов из Калифорнии Адам Шифф, главный автор фальшивых обвинений в «сговоре» прошлой администрации с Россией. Вполне возможно, что то, что для столь деликатных переговоров выбрали именно Нуланд, стало просто очередной грубой ошибкой внешнеполитической команды Байдена, склонной к ошибкам. Однако, напротив, это могло быть преднамеренным шагом, чтобы продемонстрировать «твердость» США и нежелание идти на уступки противнику, которого руководители администрации считают одиозным, но также слабым и уязвимым.

Такой подход соответствовал бы давней привычке Вашингтона проводить «дипломатию капитуляции». На протяжении десятилетий официальные лица США в своих дипломатических взаимодействиях с другими странами выдвигали нереалистичные требования. Вашингтон обычно вообще не ведет значимых переговоров. Напротив, он пытается заставить противников капитулировать и покорно смириться с унижением.

Дипломатия капитуляции особенно ярко проявилась в отношениях Вашингтона с Россией после того, как администрация Билла Клинтона начала подталкивать НАТО к расширению на восток, к границе с Россией. Джордж Буш — младший стал еще активнее осуществлять эту провокационную деятельность, побудив НАТО принять не только бывших сателлитов Москвы в Центральной и Восточной Европе, но и три прибалтийские республики, которые когда-то были неотъемлемой частью как царской России, так и Советского Союза. На протяжении всего этого процесса лидеры США утверждали (по всей видимости, с невозмутимым видом), что расширение НАТО не было направлено против России, и что Москва, следовательно, должна принять всё более назойливое присутствие Североатлантического союза без ропота протеста.

U.S. Army Europe Солдаты НАТО

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Однако администрации Обамы удалось превзойти даже двух своих предшественников, приняв меры по противодействию России, и одним из наиболее заметных и громких деятелей в рамках этого курса была Виктория Нуланд. По мере обострения политического кризиса на Украине в конце 2013 — начале 2014 года Нуланд и ее подчиненные в Госдепартаменте стали чрезвычайно активно помогать протестующим против Януковича.

Во время своего визита на Майдан в Киеве 5 декабря она раздавала демонстрантам печенье и другие продукты питания и заявила, что Америка решительно поддерживает их дело. Нуланд отметила в своем выступлении перед Фондом «Украина — США» 13 декабря 2013 года, что она ездила на Украину три раза за недели, прошедшие с начала демонстраций. Она подчеркнула, что «сигнал США был ясным и недвусмысленным».

"Мы поддерживаем народ Украины в его стремлении к справедливости, человеческому достоинству, безопасности, возвращению к экономическому здоровью, а также к европейскому будущему, которое они выбрали и которого заслуживают», — говорила она.

Особенно показательным эпизодом стал перехват «российской разведкой» и передача международным СМИ телефонного разговора Нуланд с послом США на Украине Джеффи Пайеттом, В нем она выразила свое явное предпочтение определенным людям, которые должны были заменить правительство Януковича. Среди поддерживаемых США кандидатов был Арсений Яценюк, человек, который фактически стал премьер-министром после свержения Януковича.

«Я думаю, что Яц — это парень, у которого есть экономический опыт, опыт управления», — заявил тогда Нуланд.

State Department photo Разговор Джеффи Пайетта и Виктории Нуланд с Петром Порошенко

Разговор Нуланд и Пайетта происходил еще тогда, когда Янукович еще был законным президентом Украины. Поразительно лицемерным было то, как дипломатические представители США — представляющие страну, которая постоянно пропагандирует необходимость уважать демократические процессы и суверенитет других стран — замышляют поспособствовать свержению избранного правительства и заменить его режимом, одобренным США.

Более того, Нуланд занималась этим в стране, которую российское руководство считало важной частью основной зоны безопасности своей страны. Ее поведение было неуместным, грубым и безрассудно враждебным. Неудивительно, что Кремль в ответ наложил на нее запрет на выезд и ввел против нее другие санкции.

Если администрация Байдена действительно хочет улучшить холодные отношения Вашингтона с Россией, ей придется пойти на значительные и существенные уступки. Эти уступки должны включать прекращение продажи оружия Украине, прекращение опасных и провокационных полетов американских военных самолетов вблизи границ России для проверки возможностей противовоздушной обороны страны.

Значимые уступки также потребуют, по крайней мере, сокращения количества и размера военных ученых НАТО в окрестностях России и прекращения «ротационного» развертывания войск США в странах Восточной Европы — развертывания, которое происходит настолько часто, что фактически представляет собой постоянное военное присутствие.

The Presidential Administration of Ukraine Заседание Комиссии Украина-НАТО под председательством Петра Порошенко

В этом плане решающее значением имеет «оптика»: назначить кого-то вроде Виктории Нуланд на высокий пост с полномочиями определять политику в отношении России — это уже перебор. Тот же, кто отправил ее в качестве переговорщика для восстановления двусторонних отношений, либо ничего не понимает, либо хотел нанести целенаправленное оскорбление. В любом случае этот шаг не отражал подлинного стремления администрации Байдена улучшить опасно неблагополучные отношения Вашингтона с великой державой, обладающей ядерным оружием.