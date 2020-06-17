17 июня 2020 | Время чтения 16 мин

Вашингтон сможет использовать момент обновления у себя дома и застоя в России, чтобы снова протянуть руку. Путин может не захотеть или не быть в состоянии принять ее. Но русский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники предоставляют ему и России выбор.

Александр Белов, , 12:42 — REGNUM Немногие страны вызывают такой фатализм среди американских политиков и аналитиков, как возглавляемая Владимиром Путиным Россия. Для некоторых эта страна — государство-изгой, которое уже невозможно вернуть в лоно нормальных международных взаимоотношений и которое понимает только силу. Другие же видят в ней возрождающуюся великую силу, с которой поступили несправедливо и которой можно пойти навстречу. Точки зрения меняются в зависимости от времени, конкретного вопроса и политической принадлежности говорящего. Однако повсеместно чувствуется определенное отчаяние, касающееся американо-российских отношений: в США больше не верят в то, что могут на что-то повлиять, пишет бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд в статье, опубликованной 16 июня в журнале Foreign Affairs.

Владимир Путин и Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Нуланд, ставшая известной благодаря своему участию в государственном перевороте на Украине 2013—2014 годов, обращает внимание на то, что российское руководство сталкивается со все большим числом экономических и политических проблем. Успехи же России за рубежом обусловлены тем, что Вашингтон позволил Москве «нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в Соединенных Штатах и Европе».

Дело в том, что США и их союзники забыли о том политическом искусстве, благодаря которому они одержали верх в холодной войне. Тогда победа над СССР требовала последовательного американского лидерства, единства с демократическими союзниками и партнерами и общей решимости противодействовать и сдерживать опасное поведение Кремля. Кроме того, для победы над Москвой с ней иногда приходилось сотрудничать, а также демонстрировать российскому народу преимущества более тесного взаимодействия. Об этом подходе забыли, несмотря на всё большую угрозу со стороны России для либерального миропорядка, сетует Нуланд.

Кто бы ни стал новым президентом США, ему необходимо попытаться решить российскую проблему, для чего прежде всего необходимо обеспечить большую сплоченность союзников США и защиту американских интересов в сфере безопасности, где бы Москва ни бросала им вызов. Уже с этой позиции силы Вашингтон и его партнеры могли бы предлагать Москве сотрудничество в тех случаях, когда это было бы уместно. Они также должны не дать Кремлю лишить свое население доступа к информации из внешнего мира и напрямую говорить с российскими гражданами о преимуществах совместной работы и о цене, которую они заплатили за жесткий отказ Путина от либерализма.

Фаталисты могут оказаться правы, что внутри России мало что изменится. Тем не менее для США выгоднее совмещать жесткую политику безопасности с открытостью в случае улучшения отношений. Благодаря такому подходу Кремлю будет сложнее осуществлять агрессию, демократии будут защищены, а российский народ смог бы «усомниться в собственном фатализме относительно перспектив более светлого будущего».

В этом отношении Нуланд призывает внимательнее присмотреться к происходящим в России процессам. Так, страна переживает сложный период, в том числе из-за пандемии коронавируса, что — вкупе с повышением налогов и возраста выхода на пенсию — вызывает серьезное недовольство граждан. В целом же ощущение усталости и циничности внутри России напоминает прошлые эпохи, когда кремлевское руководство было излишне поглощено своими иностранными авантюрами и слишком мало — благосостоянием своих граждан.

В 2021 году перед США будет стоять задача совместно с демократическими странами выработать более эффективный подход к России. В его основе должен находиться принцип давления на Путина там, где он наиболее уязвим, в том числе в плане российского общества. Назвать это противостояние «соревнованием великих держав» или «новой холодной войной» — значит слишком сильно уважить Путина: сегодняшняя Россия не идет ни в какое сравнение с СССР.

Более того, говорить о России как о равной или как о непобедимом противнике — значит умалит способность США сдерживать и сопротивляться опасной кремлевской политике. Тем не менее Вашингтон не должен давать Москве отпор в одиночку. Как и в прошлом, он должен мобилизовать свои глобальные альянсы, укрепить свою внутреннюю оборону и работать совместно с другими, чтобы отразить российские посягательства в горячих точках по всему миру.

Такой отпор России должен, уверена Нуланд, начинаться с самих США, которые должны восстановить единство и доверие союзов США в Европе и Азии и положить конец братоубийственной риторике, карательной торговой политике и односторонним действиям последних лет. Соединенные Штаты могут подать глобальный пример демократического обновления, инвестируя в общественное здравоохранение, инновации, инфраструктуру, зеленые технологии и переподготовку рабочих, одновременно снижая торговые барьеры. Свободные люди во всем мире также нуждаются в том, чтобы их лидеры дали повод вновь почувствовать им вдохновение и уверенность в самой демократии.

Москва также должна увидеть, что Вашингтон и его союзники предпринимают конкретные шаги для укрепления своей безопасности и повышения издержек российской конфронтации и милитаризации. Такой подход включает в себя поддержание надежных оборонных бюджетов, дальнейшую модернизацию систем ядерного оружия США и союзников, а также развертывание новых обычных ракет и систем противоракетной обороны для защиты от новых разработок России. По мере того как США укрепляют свои позиции в тех областях, в которых Россия стремится к преимуществу или уже получило его — гиперзвуковые ракеты, подводное оружие, кибербезопасность и иных, — им необходимо делать больше для сплачивания своих союзников. Например, США следует совместно с союзниками развивать свои высокотехнологичные системы вооружений, создавать постоянные базы вдоль восточной границы НАТО и увеличивать темпы и видимость совместных учений.

После того как они восстановят свою мощь, у США будет больше возможностей усадить Россию за стол переговоров. Так, Путин, помнящий, что президент США Рональд Рейган успешно обанкротил Советский Союз с помощью гонки ядерных вооружений, теперь стремится продлить договор СНВ-III 2010 года, который ограничивает американские и российские системы ядерного оружия большой дальности и должен истечь в 2021 году. Вашингтон должен использовать беспокойство Кремля и связать дискуссии вокруг договора СНВ для проведения переговоров по широкому кругу военных вопросов.

Чтобы иметь время для этих переговоров, договор можно было бы временно продлить на год или два, но Вашингтон не должен давать Кремлю того, что он хочет больше всего: простого продления договора СНВ без каких-либо обсуждений недавних инвестиций Москвы в ядерные системы средней и большой дальности, а также новые неядерные системы вооружения. США также не должны настаивать на немедленном включении Китая в переговоры, за что выступает нынешняя администрация. Если США и Россия достигнут соглашения, они могут совместно оказать давление на Пекин, чтобы он подключился к переговорам. Тем не менее Вашингтон не должен жертвовать своими непосредственными потребностями в области безопасности в надежде, что Китай когда-нибудь согласится на трехсторонние переговоры. Это даст Путину больше времени для создания нового оружия.

Превращение Россией интернета в оружие не менее опасно. Президент США должен возглавить кампанию по укреплению демократического общества против усилий Москвы по вмешательству в свободные выборы, распространению дезинформации, разжиганию социальной напряженности и проведению кампаний политического влияния. Демократические страны во всем мире должны объединить свои ресурсы и более эффективно работать с технологическими компаниями и исследователями, чтобы разоблачать и сдерживать злонамеренную деятельность Кремля по мере ее возникновения, а не через месяцы или годы. Между тем правительства и технологические компании несут ответственность за то, чтобы научить граждан распознавать, когда ими манипулируют из-за рубежа.

Они также должны договориться об изменениях в структуре прибыли в интернете, которая в настоящее время зависит от масштабов распространения, а не от правдивости. Благодаря этому «путинские тролли» могут получать деньги через Facebook, YouTube и другие цифровые платформы, ведя свою тайную войну.

Украина — еще одно поле битвы за демократию, на котором США не должны уступать Путину. Благодаря американской и европейской поддержке этой страны удалось предотвратить ее крах или полное расчленение, но война в Донбассе продолжается, а граждане Украины гибнут почти каждый день. По Минским соглашениям, Россия «фактически согласилась с условиями вывода своих сил» из Донбасса, в отличие от ситуации в Крыму. Не хватает только последовательных дипломатических усилий Вашингтона, Киева, Берлина и Парижа по реализации соглашений и оказанию давления на Путина.

Вместо этого Путин создал проволочки в этом процессе и разобщил западных партнеров Украины. Ключевые же европейские лидеры не дали США подключиться к непосредственному участию в переговорах вопреки желанию Украины. Если Вашингтон и его союзники дадут России понять, что путь к улучшению отношений со всеми странами НАТО и ЕС проходит через Украину, Путин может более серьезно отнестись к этому вопросу. Если Россия продолжит создавать проволочки, санкции и другие формы политического, экономического и военного давления должны быть усилены. В то же время Соединенные Штаты должны предложить России дорожную карту для постепенного ослабления санкций, если и когда Путин выполнит «свое обязательство» покинуть Украину.

Успехи России на Ближнем Востоке являются еще одним продуктом двойственного отношения и пренебрежения со стороны США. В Сирии Путин увидел возможность поддержать «такого же автократа», находящегося под давлением своего народа, для защиты и расширения регионального влияния России. Соединенные Штаты, стремясь ограничить свои обязательства, ошибочно рассчитывали, что более активное участие России в Сирии создаст стимул для Москвы помочь урегулировать конфликт и поддержать свободные выборы.

Задумка заключалась в том, что, имея что терять, Россия бы вела игру честно. Вместо этого военное вмешательство Москвы обеспечило выживание сирийского диктатора Башара Асада, еще шире открыло дверь иранскому влиянию, а также стало причиной волны беженцев в Иорданию, Турцию и Европу. Тем временем США «сделали жизнь Путина и Асада проще, нейтрализовав общую угрозу в лице ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Сегодня Россия «бомбит больницы и школы в провинции Идлиб, чтобы вернуть территорию Асаду, и использует угрозу новых волн беженцев, чтобы удержать Турцию, европейские страны и США от ответных действий». Российские войска регулярно осуществляют давление на оставшиеся в стране американские силы для получения доступа к нефтяным месторождениям страны и маршрутам контрабанды. Если эти войска США уйдут, ничто не помешает Москве и Тегерану финансировать свои операции с помощью сирийской нефти или «контрабанды наркотиков и оружия».

Численность войск США в Сирии, уверена Нуланд, не должна быть большой, но отказываться от них совсем нельзя. В противном случае Вашингтон превратит Путина в ключевого посредника на Ближнем Востоке. Недавние вторжения России в Ливию, где она поддерживает силы генерала Халифы Хафтара оружием и советниками, демонстрируют, что аппетит Москвы в регионе не насыщен, что связано с тем, что Москва поняла, что может с помощью небольших инвестиций получить территориальный контроль, влияние и возможность нарушать международное гуманитарное право безнаказанно.

Работая над защитой своих интересов внутри страны и за рубежом, Соединенные Штаты должны также учитывать то, что Путин хочет от отношений США и России. Он, безусловно, хочет ослабления санкций, поэтому лидерам США и Европы следует прояснить свои условия ослабления или отмены запретительных мер. Традиционно они также предлагали России позитивные стимулы — политические и экономические — для улучшения отношений. Например, в 2013 году, когда и США, и Украина вели переговоры о соглашениях о свободной торговле с ЕС, Вашингтон предложил отменить некоторые тарифы и регуляторные барьеры, чтобы и Россия тоже получила некоторую выгоду от заключаемых соглашений. Захват Россией Крыма заморозил эти дискуссии.

Вполне возможно, что чувство безопасности Путина к настоящему времени настолько тесно связано с контролем Кремля над экономикой, что американские и европейские предложения о свободной торговле и инвестициях его не интересуют. Он также может опасаться, что, открыв дверь для улучшения экономических отношений, он будет выглядеть слабым и нуждающимся. Это не должно помешать Вашингтону и его партнерам по «Большой семерке» попытаться — и предложить Кремлю альтернативу растущей зависимости от Китая. «Пряник» может принимать форму совместного инвестиционного фонда, зон свободной торговли или отмены пошлин на определенные товары. Сюда также могут входить государственно-частные партнерства в таких секторах, как экологически чистая энергетика, круглый стол между предприятиями и стажировки молодых граждан РФ для работы в американских и европейских фирмах.

НАТО может предложить Москве начать с чистого листа, включая возобновление совместных военных учений в ряде областей. США и страны Европы могли вновь открыть вопрос об общеевропейском диалоге по вопросам безопасности, который в 2008 году предложил тогдашний президент России Дмитрий Медведев, при условии, что это не ослабит существующие институты, такие как НАТО, ЕС или ОБСЕ. Если США и их союзники возобновят совместную работу над своей политикой в отношении Ирана и Северной Кореи, им следует предложить России внести конструктивный вклад.

Вашингтону стоит начать с того, чтобы продемонстрировать возможность такого потепления отношений, но для получения всех этих преимуществ Россия должна сначала показать готовность положить конец своим нападкам на демократии и начать добросовестные переговоры по контролю над вооружениями, Украине, Сирии и другим сложным вопросам. Всегда должна быть возможность лишить Россию таких преимуществ, если она откажется от выполнения своих обязательств.

Вместе с этим США и их союзники должны делать больше, чтобы выйти на прямой контакт с российским народом, особенно с молодыми гражданами и теми, кто живет за пределами крупных городов. В этом плане многого можно было бы добиться с помощью пакета экономических стимулов с конкретными выгодами для простых жителей страны: он подорвал бы аргументацию Кремля о том, что Вашингтон стремится к постоянному обнищанию и окружению России и что взаимовыгодное взаимодействие невозможно.

Кроме того, навесив ярлык «иностранного агента» на все российские неправительственные организации, осуществляющие совместные программы с либеральными демократиями, Кремль перекрыл контакты США с российскими активистами гражданского общества, политическими оппонентами, врачами, журналистами и многими другими. По большей части между двумя странами не происходит обмена учащимися, в результате получалось так, как хотели в Кремле: «меньше граждан России знают американцев, работают с ними или видят будущее в более тесных связях» с ними.

Вашингтон и его союзники могут также предложить россиянам более привлекательные стимулы для выхода из «информационной хватки Путина». При надлежащей проверке безопасности Соединенные Штаты и другие страны могли бы ввести безвизовый режим для граждан России в возрасте от 16 до 22 лет, благодаря чему они могли бы составить собственное мнение до определения жизненного пути. Государства Запада должны также рассмотреть возможность значительного увеличения количества государственных образовательных программ, в рамках которых российские граждане могли бы учиться и работать за границей.

Наконец, лидерам США необходимо заново научиться общаться с жителями России. Рейган и президент Билл Клинтон говорили с ними напрямую в своих речах и интервью, предлагая будущее дружбы и общей безопасности и процветания, если две страны преодолеют свои разногласия. Мало того, что сегодняшние лидеры забыли, как это сделать, они также согласились с мнением Путина о том, что любое взаимодействие с обычными гражданами РФ представляет собой вмешательство во внутренние дела России, даже несмотря на то, что Москва проводит масштабные кампании влияния в Соединенных Штатах и Европе.

В советское время Соединенные Штаты победили цензуру Кремля, распространяя свои сообщения через передачи «Голоса Америки» и «Радио Свобода» (СМИ — иностранные агенты), журнал «Америка» и регулярные контакты с диссидентами. Несмотря на все усилия Путина, сегодняшняя Россия более проницаема. Молодые люди гораздо чаще получают информацию и новости через интернет, чем через государственное телевидение или печатные СМИ.

Вашингтон должен попытаться охватить большее их число там, где они есть: в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», в Facebook, Telegram и YouTube, а также на многих новых русскоязычных цифровых платформах. Хотя никто не должен ожидать, что эта группа будет расти и требовать изменений в ближайшее время, США не должны позволять Путину быть единственным, кто формирует представления молодых граждан о демократии и демократических ценностях. Вашингтон и его союзники должны продолжать утверждать, что отношения между двумя странами могут быть взаимовыгодными.

В целом более последовательный подход к России потребует единства, ресурсов, доверия и сосредоточенности. Когда США имели дело с Путиным прежде, Вашингтон часто упускал один или все элементы, либо уделяя слишком мало внимания, либо недостаточно инвестируя, либо позволяя вбить клин между собой и своими союзниками, либо соблазняясь умиротворением в одной области, обещанием прогресса в другой — например обмен Ирана на Сирию, Сирию на Украину и так далее.

Некоторые, в том числе и Нуланд, были слишком оптимистичны, ожидая, что с большей интеграцией в свободный мир Россия станет лучшим и более демократичным партнером. Другие были чрезмерно фаталистичны, ссылаясь на уникальный набор интересов России, ее географию или историю, которые оправдывают ее агрессию и нарушения международного права. Другие по-прежнему придерживались неисторического подхода в своих оценках, утверждая, что если бы НАТО просто не пошло на свое расширение и предложило России гегемонию над Украиной и более широкую сферу влияния, аппетит Путина был бы удовлетворен. Ни одна из этих точек зрения не позволила американскому руководству лучше понять ситуацию.

Предстоящие президентские выборы в США дают стране шанс перейти от обороны, восстановить силу и доверие демократического мира и закрыть дыры в их безопасности после многих лет дрейфа и раскола. Как только эта решимость будет продемонстрирована, Вашингтон сможет использовать момент обновления у себя дома и застоя в России, чтобы снова протянуть руку. Путин может не захотеть или не быть в состоянии принять ее. Но русский народ должен знать, что Вашингтон и его союзники предоставляют ему и России выбор.