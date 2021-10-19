Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность реагировать на угрозу, возникшую после постройки газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил 18 октября в интервью телеканалу ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский и газовый транзит

По словам украинского лидера, возглавляемая им страна отреагирует на запуск газопровода, при этом сам СП-2 политик назвал оружием.

«Последствия этого оружия никто еще не знает: зиму мы не прошли, Европа зиму не прошла. Посмотрим, что будет дальше, что будет весной, но при этом… мы должны быть на шаг впереди», — приводит слова Зеленского ИА Красная Весна.

Заявление украинского лидера обсудили на YouTube-канале «Факты ICTV», а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что дело вовсе не в «оружии», а в боязни Киева потерять деньги за транзит российского газа по своей ГТС.

«Ну, украинскому президенту ли не знать. Сколько лет Европу держали на газотранспортном крючке, шантажируя ее и воруя ее газ. А тут такой облом», — отреагировала Вита К.

President.gov.ua Владмир Зеленский

«Всё, что лишает банду Зеленского халявных денег, это всё мощное оружие против «демократии» и «реформ», — добавил Jurij O.

«Так постройте свой — в два раза толще и длиннее!» — отметил Алексей Необязательно Петроградский.

«Не обучены они строить, только тырить», — ответил ему Александр Л.

«У Украины тоже такое «оружие» есть — ГТС. Правда, оно без «патронов…» — написал Степан С.

«Я бы назвал СП-2 лакмусовой бумажкой, проявляющей глупость и жадность соседей, которые не привыкли работать», — добавил Юрий Х.

«Как же хочется «агрессорских» денег… ну очень», — отреагировал Владимир Ш.

«Новое российское оружие — «нагибатор»… Бесчеловечное и беспощадное, запрещённое всеми конвенциями…» — смеется Константин Д.

«А «Турецкий поток» тогда что?» — не понимает Владимир Т.

«Это другое, там Эрдоган — друг Украины», — ответил Владимиру Т. Игорь А.

«Эрдоган, несомненно, политик с большой буквы. Тому, как он отстаивает интересы Турции, стоит только поучиться», — ответил Игорю А. Владимир Т.

«Странная логика. СП-2 — оружие, а украинский поток — шоколадка с салом…» — пишет Дмитрий Х.

«Больше сказать ничего не может, а деньги уходят. А если так дальше будет, то вообще будут сидеть и на луну выть», — отметил Дмитрий Т.

«Про офшоры свои расскажи! Как оно — объедать пенсионеров?» — поинтересовался Дмитрий Константинович.

«Лицемерная тварь, говори прямо — не хочу терять халяву — за транзит денежки через свою ржавую вонючую трубу», — написал Анатолий К.

«Если в СП-2 заинтересована в первую очередь Германия и немцы договорились с пиндосами, что этому проекту мешать никто не будет, то кто тогда, по мнению блогера (речь о Владимире Зеленском. — М. Р.), должен откликнуться на эти завывания? Это всё нытье для внутреннего потребления», — добавил Александр С.

Nord-stream.com «Северный поток-2»

«Ай, «агрессор» не будет нас кормить, вот негодяи», — смеется Кирилл М.

«А трубу на Украине нужно было еще при Порохе (Порошенко. — М. Р.) декоммунизировать на металл», — отметил Roman C.

«Так 404 тогда просто обязана отказаться и от транзита, и от закупок «грязного» газа из России. А настанут холода — и от закупок электроэнергии! А то как-то странно 404 уже 8 лет «воюет» с Россией. Или всё-таки эта война только на лживых словах???» — подытожил один из комментирующих.

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