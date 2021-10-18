18 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2».

Оксана Переможенко, , 18:42 — REGNUM Компания «Нафтогаз Украины» подала заявку на сертификацию оператора газопровода «Северный поток — 2». Об этом глава компании Юрий Витренко сообщил 18 октября на брифинге.

Газ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах Klymenko Time, 112.ua, «Инсайдер UA», «Крокодил» и «Леся из СТРАНЫ», а также на старнице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Киев попытается таким образом воспрепятствовать сертификации газопровода СП-2. Иные также указали на то, что не Киеву вмешиваться в процесс сертификации СП-2, пусть лучше Украина озаботится дальнейшей судьбой своей ГТС.

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«А эти шароварники куда лезут?» — задался вопросом Frodo.

«Борьба с ветряными мельницами», — отреагировала Тamara.

«Так «Нафтогазу» наплевать на Украину. Им надо свой карман набить», — пишет Михаил.

«Придурки… Все равно к декабрю в Газпром приползут или будут чужой газ из ПХГ отбирать и спихивать все на русских. Старая песня. А почему бы этим баранам не провести аудит техсостояния УГТС? Износ оборудования больше 85%. На многих участках нет катодной защиты. Трубы ржавые и не меняются. Из-за ржавчины не держат нормального давления, постоянные пропуски и в компрессорном оборудовании. Собрались они на инспекцию… деятели», — смеется Mangust Last.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Географию пусть изучают дебилы. Где поток и где хутор?» — отреагировал А. С.

«В этом безумном мире может быть всё, что угодно. Немцы со своей толерантностью могут навредить сами себе. Но в итоге Украина все равно проиграет. Так было уже не раз, когда на первый взгляд «перемога» (победа — О. П.), а потом оказывалось «шо зрада» (поражение — О. П.). Так и в этот раз: замерзающая Европа поймёт, кто «вставляет палки в колёса», и вот ещё один минус в устремления в евроинтеграцию», — отметил Андрей.

«Меркель же ясно сказала Зеленскому, чтобы занимался зелёной энергетикой и не лез в большие игры взрослых стран», — пишет sunwind.

«А завтра Путин отдаст деньги за транзит газа по ГТС Украины, а газ просто не будет качать. Он уже намекал на это. И это будет законно. Вот тогда зелёные уродцы и узнают, что такое труба есть, а газа нет», — отреагировал Олег К.

«Может, кто-то объяснит этим полудуркам, что они никакого отношения к СП не имеют», — написала Алена.

«Надо своей ГТС заниматься, пока на металл не растащили. Сертификаторы хреновы», — добавила Алла IV.

«Весь прикол в том, что СП-2 все равно сертифицируют и «Нафтогаз» будет к этому официально причастен! Несмотря на своё особое мнение. Зрада от «Нафтогаза» по полной!» — отметил Vladimir.

Офис «Нафтогаза» © AMY. Wikimedia Commons

«И под печатью «одобрено» будет стоять его подпись…» — написал Саша.

«Государство клоунов… А потом они удивляются, почему их везде за придурков держат…» — пишет Эдуард Д.

«Хоть бы одну трубу для себя сами построили бы», — добавил Alex A.

«Представителей «Нафтогаза» нужно будет пригласить лишь на запуск СП-2: дать им возможность перерезать ленточку и даже крутануть вентиль на запуск!» — подытожила Маргарита Х.

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