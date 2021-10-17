Американская миссия при ОБСЕ заявила, что Крым якобы является территорией Украины, при этом перепутав цвета украинского флага. Соответствующая публикация была размещена на странице миссии в микроблоге Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Мы не требуем увеличения полномочий для специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой существующий мандат. Этот мандат позволяет миссии патрулировать всю Украину, включая Крым, «оккупированный» Россией, потому что Крым — это Украина», — говорится в сообщении.

В публикации также разместили анимацию, на которой территория Крымского полуострова была раскрашена в цвета флага Украины. Но цвета украинского флага были перепутаны местами — голубой, символизирующий небо, миссия США при ОБСЕ разместила внизу, а желтый — сверху.

Танк, раскрашенный в цвета украинского флага. Киев

Инцидент обсудили на украинских телеграм-каналах «Крокодил» и «Леся из СТРАНЫ», а также на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие указали на то, что есть вероятность, что дело не в путанице, а в неведении.

«А вы знаете флаги африканских государств? Тут то же самое», — написал Борис.

«Ну, а кто обесценил Украину? Правильно — майдан», — добавил VitaliyR.

«Униженных невозможно унизить больше. Терпилы в вышиванках всё перенесут, жизнь показала», — добавил Евгений З.

«Так там и не знали», — смеется Роман А.

«Если имелось в виду «не Украина», то все верно», — с сарказмом добавил Alexander L.

«Американцам виднее!» — иронизирует Алексей Л.

«Ой, да кого там в ОБСЕ парит, как правильно флаг колонии должен выглядеть. Они, должно быть, сами не верят в то, что Крым — это Украина, вот и не заморачивались с этим видео…» — отметил Sleepy Bear.

«Какая разница? Там уже другие цвета», — отметила Татьяна Г.

«Уровень не тот, чтобы такие ошибки допускать, всё знать невозможно, но сейчас уже интернет есть для получения информации, который ни в какое сравнение ни с одной библиотекой не идёт по удобству доступа», — пишет Руст.

«Китайцы говорят, что по Фэн-шуй должно быть именно так — жёлтый вверху, синий внизу! И все негаразды у нас из-за «неправильного флага», — иронизирует Slavik.

«Да какая разница? Крым, что-ли, к вам вернётся?» — не понимает Геннадий А.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Это же хозяева. Ещё вопрос, кто перепутал. Как скажут, так и будет висеть», — смеется Алексий А.

«И так сойдёт», — иронизирует Юрий С.

«Да они там вообще мало знают об Украине. Просто знают, что это их территория и их рабы», — написал Vazuns T.

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Напомним, ранее украинский государственный телеканал «Дом» в одной из передач продемонстрировал карту России с Крымом.

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