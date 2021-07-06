6 июля 2021 | Время чтения 6 мин

В сети обсудили новость о том, что представительство американской компании JBL на Украине опубликовало на своей странице в социальных сетях карту Украины без Крыма и Донбасса.

Оксана Переможенко, , 16:10 — REGNUM Представительство американской компании JBL на Украине (компания производит аудиотехнику) опубликовало на своей странице в социальных сетях карту Украины без Крыма и Донбасса, сообщает 6 июля издание «Страна.ua». Карта была размещена на официальном аккаунте JBL Ukraine в Instagram. Несмотря на то, что карта была без указанных территорий, она была окрашена в «патриотические» желто-синие цвета (цвет государственного флага Украины). Публикация вызвала возмущение пользователей соцсети, после чего представители компании попросили прощения за произошедшее. Ответственных за произошедшее сотрудников компания пообещала уволить и обратиться к правоохранителям, дабы те дали «правовую оценку поступка сотрудников».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент обсудили на YouTube-каналах изданий «Страна.ua» и Klymenko Time. Многие отметили, что сколько ни изображай ДНР, ЛНР и Крым в составе Украины, они не вернутся.

«Путина и правую ногу Кремля обвинили уже? Если нет, то в суд на СБУ подать», — иронизирует один из читателей.

«Они указали территорию, где могут работать и осуществлять обслуживание и доставку, вот и всё — никакой… зрады» — отметил Максим Валентинович.

«У бумажного государства и проблемы бумажные! На бумаге исправил, и все счастливы», — отметил Sebastian_P.

«Зачем думать о людях, о нищих и голодных пенсионерах, о больных?.. Лучше о карте, напечатанной где-то там, на которую никто, скорее, и внимания не обратил, зато сколько вонизма!» — отреагировала Irina N.

«И опубликовали карту Европы без Украины!» — добавил Вася П.

«Карта Украины без Крыма — это трагедия? Не, господа чиновники, то, что ни один крымчанин не хочет жить в Украине, — вот это трагедия. А все, кто хотел, уже давно на территории Украины получили должности», — написал Руслан К.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«А на что там ещё соседи замахивались? На Кубань? Пририсовывайте! На Дальний Восток? И его туда же лепите! Впрочем, что перечислять, рисуйте, что хотите, но факт останется фактом. Не ваше!» — пишет Надежда А.

«Ошибка — это оставшаяся желто-синяя часть. И, как видим, очень большая ошибка», — добавила Александра Т.

«А если б нарисовали, была б зрада в том плане, что «сепаратисты» — не украинцы. Что ни сделай, всё зрада!» — отметил Николай Т.

«Я не могу представить, как, живя в Украине, можно не знать контур ее политической карты. Поэтому уверен, что это с картами не косяки, а осознанные действия. Тем лучше, значит, кому-то это надо и кто-то этим занимается», — считает Artyom G.

«Странно, сначала телеканал «Дом», теперь это. Кто следующий?» — спросил читатель под псевдонимом sinkus.

«Ну, так фактически Донбасс и Крым на сегодня не принадлежат Украине, их же так и называют — неподконтрольные территории, т. е. Украина над ними не имеет контроля! Или я что-то не так понимаю?» — поинтересовался Tommy Lee.

«Самое поразительное, что они собираются стучать в СБУ на своего сотрудника, допустившего ошибку. Хоть бы не посадили сердечного…» — отметил один из читателей.

«Если вернут Крым на карту 404 (Украины. — О. П.), запретить продажи в России. И посмотрим, как запоют и будут извиняться», — добавила Светлана С.

«Считаю, что было бы неплохо отделить Одесскую область. Маленький такой «аппендицит» на юге Украины, слева на границе с Молдовой. Торчит ни к селу, ни к городу. И карта Украины лучше будет смотреться, а не из кусочков собранной», — написал один из читателей.

Одесские пляжи с воздуха Alexey M

«Я — художник, я так вижу». Этой фразой дизайнер уже не отмажется и сполна почувствует все прелести свободы в Украине, в которой за своё видение ситуации может поехать в тюрьму», — отметил один из читателей.

«Вы не понимаете, что, раздувая скандал и множа эти картинки, вы наполняете интернет правильной картой? Кстати, вся эта рекламная мишура утверждается не на Украине», — пишет Yiven T.

«Сколько визга, а Крым не приблизился ни на сантиметр», — добавила Валентина.

«Украинцы так и сгорят в своей борьбе за то, кто, как рисует карты», — отреагировал Эдуард Г.

«Без Крыма, без Донецка, без Луганска и без мозгов», — отметил читатель под псевдонимом Просто Так.

«Есть люди, которые не сдают даже врагов. А JBL сдали своих. Какие же они мерзкие», — отреагировал один из читателей.

«А вы при Раде комитет картографии организуйте, они будут отслеживать все карты мира и перерисовывать согласно политике страны. И не стоит заморачиваться», — написала Ирина Г.

«Блин, радуйтесь, что у вашей недостраны хоть какая-то территория осталась. Ведь недолго осталось. Часть мы с Белоруссией заберём, часть — НАТО. И вообще вас рисовать не придётся», — добавил Roman P.

«Скоро будем наблюдать карту без Украины», — пишет VeDim t.

«Это говорит только об одном, что весь мир негласно признал Крым российским, а теперь и Донбасс тоже. Так что плачьте, нацики», — написала Юлия А.

«Какая ошибка??? Ошибка будет, если исправите. Всё правильно, у Украины Крыма нет, потому что и Украины нет… Попользовались чужими территориями — пора возвращать с процентами», — отреагировал Truth Only.

«Ещё немного правления этой власти — и вообще Украину можно будет удалить с карты мира», — отметил 01eg M.

«Пускай рисуют карты, где там у них Крым и Донбасс в составе Украины. Ещё могут нарисовать трубу, полную российского газа. Главное, верить», — пишет Алекс.

«Ещё несколько лишних областей изобразили. За это тоже извиняйтесь», — добавил Коровьев.

Война на Донбассе Mstyslav Chernov

«Почву все прощупывают. Скоро признание. А переможников (победителей. — О. П.) бомбанёт — как не бывало. На такое стоит посмотреть», — написал Максим К.

«Да что там Донбасс и Крым? Скоро будем спрашивать друг у друга, чья Украина», — пишет Таня.

«Скоро на этой карте останется одна Галиция», — считает Максим П.

«Крым — это Россия. Жалко, что Донбасс пока что не в России», — написал Andrey T.

«Для них все страны СНГ — это Россия. Не могут привыкнуть, что СССР распался», — подытожил Сева Севастопольский.

Читайте также: «Выздоровели наконец-то?» — украинский канал показал карту России с Крымом

Напомним, ранее карта России с Крымом была показана украинским государственным телеканалом «Дом» в одной из передач.