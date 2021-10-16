Украине невозможно силовым путем «отбить» у России Крым. Об этом 15 октября, комментируя заявление экс-главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, заявил украинский политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Напомним, ранее Аваков заявил, что официальный Киев должен иметь сценарий «возвращения» Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

«Отбить его (Крым — М. Р.) силовым методом практически невозможно…» — сказал эксперт, добавив, что Киеву нужно модернизировать вооруженные силы Украины.

Тизенгаузен также выразил недоумение относительно того, в каком статусе находится Арсен Аваков, чтоб выдвигать подобного рода требования.

«Я не понимаю, в каком статусе сейчас Арсен Борисович требует разработать план. Он кто, министр, депутат?.. Нет, он просто гражданин. С таким же успехом я или вы можем требовать… разработать план. Об этом нужно было говорить, когда ты был министром», — подытожил он.

Заявление эксперта обсудили в телеграм-канале и YouTube-канале телеканала «Наш». Многие согласились с тем, что Крым Украине не «отбить» силовым путем и для Украины лучше, если ВСУ не будут делать подобных попыток. Иные также порекомендовали поинтересоваться у жителей Крыма, хотят ли они вернуться в состав Украины.

«А люди захотят возвращаться на Украину? Ах да, нужны же территории», — отреагировала Марина С.

«Ещё бы крымчан спросили, а хотят ли они обратно?!» — добавила Люся S.

«Кроме Крыма больше проблем нет? Забудьте вы про это навсегда, спасайте то, что осталось», — пишет Эдуард В.

«Вам надо думать, как сохранить остатки Курятника, а этот о Крыме…» — отметил «да какая разница? А?».

«Оставьте крымчан в покое. Они живут, радуются. Они счастливы», — написала Валентина Г.

Mil.ru Черноморский флот РФ

«А этот Мюнхгаузен своим друзьям из Крыма рассказывает, что он за блокаду водную и электрическую для Крыма? И они, наверное, говорят, что молодец… Спасибо», — с сарказмом отреагировала Елена И.

«Да ладно, а вы всё-таки попробуйте, а что, а вдруг?» — пошутил «Луна Без курса».

«А что, крымчане сильно хотят, чтоб их «отбили» от России… Смотрите, чтоб другие части не убегали от Галичины (регион на западной Украине. — М. Р.)», — пишет Лиза Р.

«Почему отбить невозможно? А как же куча резиновых лодок и свежекупленный ледокол», — смеется Татьяна Д.

«Попробовать отбить можно, но это будет… последний котёл», — написал Дмитрий О.

«Донбасс невозможно отбить, а они о Крыме», — отметил Николай Н.

«России уже можно бояться?» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Кишка тонка отбить силой Крым. Дернетесь на Донбасс, и вашей государственности будет конец», — добавила Tamara S.

«Только рыпнитесь в сторону Крыма, и закончится всё, как в 2008, за 5 дней. Тогда еще армия России нереформированная была», — написал Nikolay G.

«Но судя по новым украинским разработкам, надо думать не о том, как Крым вернуть, а думать о том, как другие истинно русские земли не потерять», — подытожил «Лихой Мастер».

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