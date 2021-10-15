15 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление экс-главы министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, который считает, что официальный Киев должен иметь сценарий «возвращения» Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий.

Оксана Переможенко, , 16:57 — REGNUM Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что официальный Киев должен иметь сценарий «возвращения» Крыма и Донбасса с использованием всех современных форм вооружения и стратегий. Об этом он написал в своем блоге на сайте «Украинская правда».

Окоп для ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения «оккупированных» территорий Крыма и Донбасса. Тезис о «возвращении исключительно дипломатическим путем», господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения «захваченных агрессором» территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», — написал он.

Заявление Авакова обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина» и на YouTube-канале Klymenko Time. Многие порекомендовали украинскому политику показать на собственном примере, как нудно «освобождать» Крым военным путем.

«Соскучились по котлам», — пишет Vasyа.

«Ну прям просят: «Путин, приди, порядок наведи». А ведь придет и наведёт. Мало не покажется… Оно вам надо?» — спросила Тамара.

Командно-штабные учения в Крыму Mil.ru

«Отличный план. Объявить «агрессору» войну, потом быстро сдаться в плен. Всё, кормите нас и грейте», — иронизирует Oleg T.

«Точно — хороший план. Всё, что делает Украина для своего распада, — хорошо», — написал Сергей.

«Наконец-то увидим на передовой отряд Верховной рады! Или не увидим?» — отреагировал Sergey G.

«Вот бы он начал наступление на Крым, в ответ разрешили бы вопрос с Украиной в два дня на всей территории», — отметил Adala.

«Аваков с сыном в первых рядах будут?» — спросил Саша.

«Так сильно хотят в плен сдаться. Заждались уже», — пишет Ольга.

«Это он из Италии такой грозный?» — не понимает XL ef.

«Сомневаюсь, что на Крым пойдут, — там реальная армия стоит. Дураки, конечно, но не абсолютные, — понимают, что раскатают без эмоций», — пишет Наиль З.

«Ну так давай, начинай. Тебя там заждались. Не всё же время из котлов бегать», — отреагировал Антон И.

«Хороший план, пара-тройка котлов быстро всех «завоевателей» в чувство приведут. Оставшиеся могут идти «отвоевывать» Кубань», — иронизирует Ирина.

«Этим чертям надо, чтоб Украина перестала существовать, иначе рано или поздно привлекут к ответственности за все, что происходит с 2014 года», — пишет «Давай Засыпай».

«Так называемый «друг» Авакова Саакашвили тоже думал, что всё захватит и всех победит. Авакову нужно передать, пусть галстук не забудет надеть», — смеется Skyforce.

«На передовую всех патриотов… И на майдане через неделю скакать будет некому… Дешево и сердито», — добавил Толик.

ВСУ U.S. Army Europe Images

«Изображать бурную воинственную деятельность у руководства страны — это отличительная способность политиков Украины. Они надеются, что с помощью оружия США смогут осуществить свои планы? А о том, что первая же ответка прилетит именно Украине, не хотят думать? Или надеются, что все сразу кинутся им помогать? Или просто «щекочут нервы» России?» — поинтересовалась Александра Ю.

«Снова обострение у болезного… Ну теперь много нового услышим о завоевании Вселенной…» — смеется Ирина З.

«При первом кипише в нэньке (на Украине. — О. П.) этот армянин сбежит первым», — написал N.K.L.Y F.A.K.

«Ну выпил… Вспомнил былое. Предложил…» — пишет Koza Dereza A.

«Очередной диванный воин», — подытожил V. T.

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