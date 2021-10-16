Бывший депутат Рады Татьяна Черновол заявила, что если президент Украины Владимир Зеленский попытается реализовать так называемую формулу Штайнмайера и в Донбассе состоятся выборы до передачи границ под контроль Киева, в стране начнутся протесты. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Наш».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"Если вдруг Зеленский начнет реализовывать в том смысле, что вы имеете в виду, формулу Штайнмайера, если до контроля границы будет план проведения выборов в Донбассе, на Украине поднимется майдан», — сказала она.

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Заявление Черновол обсудили на телеграм-канале Klymenko Time, а также на YouTube-канале «Наш» и на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на неадекватность бывшего депутата Рады, отметив, что беды Украины от лиц, подобных ей.

«Вот сущность той незалежной, из-за таких… Украина стала последней в Европе, а будет слушать — станет в мире. Недолго осталось», — написала Таня.

«Самое забавное, что наш светоч нации (речь о Зеленском —О. П.) с… от таких заявлений. А был бы бункер, прятался бы там поглубже!» — добавил R Ro.

«Кто хочет продолжения войны, вперёд в окопы. Настоящие воины всегда хотят мира», — добавил Александр.

«Таня сколько угодно может пугать Зеленского, но добро на майдан надо сначала получить. Нуланд отморозилась и уехала из Москвы по другим важным делам, а значит никаких печенек от них ждать не стоит. А нет печенек, нет майдана. Петя [Порошенко] слишком жадный, раскошеливаться на такие бесперспективные мероприятия, да и рисковать никто не станет. Это ж надо результаты этого майдана затем легитимизировать…» — написала Люда.

«Сумасшедшая, что возьмешь. Они все пришибленные майданом, это клиника, и она не лечится. Только изоляция в спецучреждениях», — пишет Olga.

(сс) ВО Свобода Татьяна Черновол

«Я в последнее время думаю, а на самом ли деле Зеленский боится националистов? Возможно, идти в фарватере Порошенко его заставляют другие вещи? Компромат, например, который имеют на него наши западные друзья? Что ему там в МИ-6 показали, мы же не знаем и не догадываемся», — написала Люда.

«Когда их уже всех посадят? Сколько можно это терпеть?» — не понимает Olya.

«Зеленский слаб и труслив. Эта «власть» не способна ни на что. Пока не будет принуждения к миру со стороны Запада, ничего не будет меняться. Кого больше боится клоун?» — спросила Анжелика И.

«Беда Украины — такие, как Черновол», — отреагировал Игорь Я.

«Кайфую от этой замечательной девушки и радуюсь, что на Украине такие политики. России вообще ничего делать не надо… Сами себя развалят и без посторонней помощи», — иронизирует Андрей Р.

«Таблетки Тане не забудьте положить на дорогу, когда на танке Москву поедет «брать», а то повернет на Киев сдуру», — смеется Albina B.

«Черновол в России встречала бы скорая психиатрическая помощь с галоперидолом наизготовку. Майдан без самолёта с долларами не получится», — подытожила Ольга Р.

«Давайте, давайте майданьте. Это будет последний!» — пишет Ирина Ш.

«Третий майдан приведет к третьему Минску, подписанному, возможно, где-то возле Днепра», — подытожил Александр Ю.

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