Мирослава Романенко, 16 октября 2021, 12:41 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил план обороны страны, работа над которым велась два года, заявил 15 октября глава СНБО Алексей Данилов.
«Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года», — сказал глава СНБО в ходе брифинга по итогам заседания СНБО.
Чиновник добавил, что принятый план дает четкие ответы на вызовы, которые стоят сегодня перед украинским государством.
Новость обсудили на украинском YouTube-канале «ТСН», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие усомнились в реальном наличии данного плана и в целом критически отнеслись к новости, отметив, что гражданам Украины нужен план «обороны от власти».
«Нужна программа защиты населения от дебильных решений правительства!» — отреагировал Евгений П.
«План примерно такой — сбежать в Америку с наворованными деньгами, так, пан Данилов?» — спросил Oleg P.
«Людям более интересно, как защищать народ от вороватой и некомпетентной власти…» — пишет Сенька П.
«На*рен мы никому не нужны, а обороняться от вас надо», — добавил Андрей Ц.
«Заготовили белые флаги по плану?» — смеется Olgerd D.
«Ну да, планом обороны греться будем», — написала Марина Щ.
«Государство в первую очередь нужно защищать от паразитов, которые на данный момент им управляют. Потому что главный враг — это политики и чиновники», — считает mr Green.
«У людей пенсия 2200 [гривен или около 6000 рублей], кого оборонять?.. Они и так вымрут, а кто поумнее — доползет и сам сдастся», — добавил Kostya V.
«Круто, семь лет типа война, а план сейчас», — отметил «Нестор Махно».
«Значит будут поднимать цены на продукты и отопление. Старая шарманка «скоро Путин нападёт», — написал Евгений Ш.
«А до этого, я извиняюсь, как Европу и державу «обороняли»? Как Бог на душу положит?..» — иронизирует Dedyshka Aksion.
«Очередной план, который никто не видел и никогда никто не увидит. Помните Зеленский сказал, что он в США показал план развития Украины. В США заявили, что не видели никакого плана», — провел аналогию Антон Г.
«Интересно, какой план??? При «нападении» России всей страной перебежать границу с Польшей???» — задался вопросом Ruslan K.
«Обороны? А как же «штурм» Ростова и Москвы?» — смеется Алексей С.
«Вы уже «дооборонялись», — отреагировала Мария С.
«Как только говорят о полной секретности, сразу возникает вопрос, а там что-то есть?..» — спросила Елена П.
«А мирно жить и строить страну не пробовали? Хватит искать врагов. Мир! Счастье людей, достаток всех, а не подготовка к войнушкам! Достали!!!» — не выдержала Александра Б.
«Нельзя позавидовать той стране, которой рулит клоун (речь о Владимире Зеленском — М. Р.), а за безопасность отвечает ветеринар (глава СНБО Украины ветеринар по профессии — М. Р.)… Было бы замечательно, если бы каждый занимался своим делом…» — пишет Олег Ш.
«Но это же и так понятно, что люди зимой могут возмутиться, надо чётко отработать план, как действовать, с кем бороться и кого обвинить…» — подытожил Александр Л.
Читайте также: Украина будет «информационно противодействовать» России — СНБО