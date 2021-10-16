16 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях осудили новость о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил план обороны страны.

Мирослава Романенко, , 12:41 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил план обороны страны, работа над которым велась два года, заявил 15 октября глава СНБО Алексей Данилов.

ВСУ. Украина. Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года», — сказал глава СНБО в ходе брифинга по итогам заседания СНБО.

Чиновник добавил, что принятый план дает четкие ответы на вызовы, которые стоят сегодня перед украинским государством.

Новость обсудили на украинском YouTube-канале «ТСН», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие усомнились в реальном наличии данного плана и в целом критически отнеслись к новости, отметив, что гражданам Украины нужен план «обороны от власти».

«Нужна программа защиты населения от дебильных решений правительства!» — отреагировал Евгений П.

«План примерно такой — сбежать в Америку с наворованными деньгами, так, пан Данилов?» — спросил Oleg P.

«Людям более интересно, как защищать народ от вороватой и некомпетентной власти…» — пишет Сенька П.

«На*рен мы никому не нужны, а обороняться от вас надо», — добавил Андрей Ц.

«Заготовили белые флаги по плану?» — смеется Olgerd D.

«Ну да, планом обороны греться будем», — написала Марина Щ.

«Государство в первую очередь нужно защищать от паразитов, которые на данный момент им управляют. Потому что главный враг — это политики и чиновники», — считает mr Green.

«У людей пенсия 2200 [гривен или около 6000 рублей], кого оборонять?.. Они и так вымрут, а кто поумнее — доползет и сам сдастся», — добавил Kostya V.

«Круто, семь лет типа война, а план сейчас», — отметил «Нестор Махно».

«Значит будут поднимать цены на продукты и отопление. Старая шарманка «скоро Путин нападёт», — написал Евгений Ш.

«А до этого, я извиняюсь, как Европу и державу «обороняли»? Как Бог на душу положит?..» — иронизирует Dedyshka Aksion.

«Очередной план, который никто не видел и никогда никто не увидит. Помните Зеленский сказал, что он в США показал план развития Украины. В США заявили, что не видели никакого плана», — провел аналогию Антон Г.

«Интересно, какой план??? При «нападении» России всей страной перебежать границу с Польшей???» — задался вопросом Ruslan K.

«Обороны? А как же «штурм» Ростова и Москвы?» — смеется Алексей С.

«Вы уже «дооборонялись», — отреагировала Мария С.

«Как только говорят о полной секретности, сразу возникает вопрос, а там что-то есть?..» — спросила Елена П.

«А мирно жить и строить страну не пробовали? Хватит искать врагов. Мир! Счастье людей, достаток всех, а не подготовка к войнушкам! Достали!!!» — не выдержала Александра Б.

«Нельзя позавидовать той стране, которой рулит клоун (речь о Владимире Зеленском — М. Р.), а за безопасность отвечает ветеринар (глава СНБО Украины ветеринар по профессии — М. Р.)… Было бы замечательно, если бы каждый занимался своим делом…» — пишет Олег Ш.

«Но это же и так понятно, что люди зимой могут возмутиться, надо чётко отработать план, как действовать, с кем бороться и кого обвинить…» — подытожил Александр Л.

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