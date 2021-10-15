Заявление президента РФ Владимира Путина о том, что для того, чтобы трудовые мигранты легче адаптировались в России, им «как минимум» нужно знать русский язык, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 15 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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"Как минимум? Вроде, как минимум мигрантам надо экзамен по русскому языку и истории сдавать, а также знать законы Российской Федерации. Под это даже центры соответствующие понастроили. А теперь это минимум? Получается, мигранты получили послабления со стороны президента России?» — задаётся вопросом Андрей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что высказывание президента России выглядит странным, ведь все мигранты должны пройти соответствующий экзамен на знание русского языка, истории и российских законов.

«Призвал знать?! Ммм, а как же экзамен на знание русского языка, до пересечения границы?! Ну, всем же понятно, что мигранты едут сюда не для того, чтобы становиться русскими, а чтобы денег заработать. А ещё лучше, чтобы получить гражданство и осесть среди других своих соплеменников, которым повезло закрепиться в России, несмотря на нежелание ассимилироваться», — отмечает Вася Г.

78.мвд.рф Мигранты на стройке в Петербурге в ходе рейда полиции

Некоторые комментаторы отмечают, что за мигрантами должен быть контроль со стороны государства, заставляющий приезжих учитывать культурную и историческую составляющую нашей страны.

«К нормальной жизни должны быть определены и нормы, иначе каждый будет считать, что живёт он нормально и попросит всех несогласных отвалить. Знание хотя бы русского языка вообще недостаточно для того, чтобы иметь право жить и работать в России», — считает Владимир А.

Часть людей считает, что российские власти, судя по всему, больше обеспокоены проблемами мигрантов, нежели трудностями на рынке труда, с которыми сталкиваются граждане Российской Федерации.

«Нет бы разогнать и заставить работодателей платить адекватные зарплаты русским, он зазывает! Не будут они ничего учить, им глубоко плевать на нас, наши законы, наш уклад жизни и так далее!» — поделился своим мнением Иван И.

«Почему президент России печётся о мигрантах из чужих государств, оставляя без работы российских граждан? Начните платить адекватные деньги, возьмите уже под контроль своих олигархов! В России демографический кризис! Страну надо спасать!» — пишет Михаил А.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мигранты ремонтируют фасад здания

Ряд пользователей указывает на то, что ставка на мигрантов в российской экономической модели ставит на кон судьбу культуры российского многонационального народа, который замещают приезжие люди с чуждыми нам ценностями.

«Не надо, чтобы они вообще здесь были! Это же стратегическая диверсия против России! Это просто ужас. Если не хватает людей, нужно стимулировать рождаемость, создать условия для переезда русских и других коренных народов нашей страны. Зачем здесь нужны эти дикари, не желающие не то что учить русский язык, а вообще понимать нашу культуру и знать нашу историю? Со своим самоваром в гости не ходят», — указывает Роман С.

Напомним, 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета глав государств СНГ о том, что для того, чтобы трудовые мигранты легче адаптировались в России, им «как минимум» нужно знать русский язык.