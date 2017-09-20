15 октября в формате видеоконференции проходит заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ). В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Открыл заседание президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В ходе саммита, проводимого в юбилейный год 30-летия создания СНГ (8 декабря 1991 г.), будут подведены основные итоги многостороннего взаимодействия в рамках Содружества и рассмотрены перспективы его дальнейшего развития», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, лидеры стран СНГ обсудят актуальные международные и региональные проблемы. Будет принято заявление в связи с 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в различных сферах. Новости с юбилейного саммита СНГ — в трансляции ИА REGNUM.