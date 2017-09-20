Путин сыграл решающую роль в прекращении войны за Карабах — Пашинян
России и президенту Владимиру Путину принадлежит решающая роль в прекращении войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил 15 октября на онлайн-заседании Совета глав стран — участниц СНГ.
Лукашенко: опыт Союзного государства может помочь интеграции в ЕАЭС и СНГ
Опыт Союзного государства России и Белоруссии может выступить локомотивом интеграционных процессов в ЕАЭС и СНГ, заявил 15 октября белорусский лидер Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который ведёт саммит СНГ в формате видеоконференции, поблагодарил глав Азербайджана и Армении за высказанную ими оценку положения дел в Закавказском регионе в свете прошлогоднего вооруженного конфликта между странами и поддержал готовность искать взаимодействие между странами в рамках СНГ.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая вслед за главой Азербайджана, заявил о сохраняющейся сложной военно-политической обстановке в Закавказье, рассказал об армянских военнопленных и других лицах, до сих пор удерживаемых в Азербайджане, и предложил продолжить выяснение взаимных претензий Армении и Азербайджана в других международных инстанциях.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на юбилейном саммите СНГ подробно рассказал о своей версии итогов «отечественной войны азербайджанского народа», как он назвал прошлогодний вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе. Алиев заявил о том, что эта война закончилась полной победой Азербайджана, и предложил перейти к мирной повестке взаимных отношений.