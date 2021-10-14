Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ должна закрепить перспективу вступления Украины в Европейский союз «смелым квантовым скачком» во внешнеполитических делах. Об этом он рассказал в интервью Neue Osnabrucker Zeitung.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Увы!

По мнению украинского дипломата, в этом вопросе не хватает только «решающего элемента» в виде четкой перспективы членства.

«Эту стратегическую амбивалентность европейцев нужно срочно устранить. Германия и будущая коалиция (в правительстве ФРГ. — М.Р.) должны сыграть в этом решающую роль и, наконец, закрепить перспективу членства в ЕС для официального Киева смелым квантовым скачком во внешней политике», — приводит слова Мельника РИА Новости.

Политик добавил, что членство Украины в Евросоюзе — вопрос времени, в то время как непринятие страны в ЕС будет «недопустимой ошибкой с фатальными последствиями» для всего континента. Украинский дипломат уверен, что представляемое им государство придаст вес ЕС и «привнесет новый драйв и новые импульсы» для будущей жизнеспособности объединения.

«Как можно в будущем серьезно воспринимать ЕС как геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и кормят обещаниями в течение десятилетий?» — задался вопросом Мельник.

Germany.mfa.gov Андрей Мельник

Заявление украинского дипломата обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически и с юмором отнеслись к словам украинского посла.

«Какие немцы терпеливые», — отреагировал Александр Л.

«На месте немцев уже давно бы выслали из страны этого *осла», — добавила Инна П.

«Зачем ЕС халявщики в кастрюлях? Они и так тянут почти весь бывший соцлагерь», — отметила Елена Ф.

«Если б этот дурачок имел представление о понятии «квантовый скачок», а не просто использовал бы его как «интересную» форму речи, то знал бы, что он может совершаться как в одну, так и в другую сторону…» — пишет Artem B.

«Этим бы всё скакать», — добавила Татьяна Николаевна Я.

«Париж с Берлином в предынфарктном состоянии от Польши и прибалтов, самое время сделать квантовый скачок, чтобы ЕС больше не мучился», — добавил Игорь Р.

«Украина как сосед-алкаш. То деньги на опохмел клянчит, то в пьяном угаре «права качает», — пишет Алексей И.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине

«Молодец. Украина сейчас находится как раз в таком положении, чтобы что-то требовать», — отметил Олег Б.

«Пусти свинью за стол, она и ноги на стол. Еще пару таких послов и послиц, и можно вопрос о вступлении куда-либо считать закрытым», — написала Ирина Т.

«Квантовый пинок ему под зад», — смеется Владимир Д.

«Всего через несколько миллионов световых лет Украина наконец-то станет членом ЕС… Жаль, что Солнце уже погаснет», — добавил Илья Б.

«Ну, возьмите нас в ЕС, ну пожалуйста», — интерпретировал заявление дипломата Алексей П.

«Хрен там! В отношении членства Украины в ЕС действует принцип неопределенности Гейзенберга!» — написал Александр С.

«По-квантовски можно и перелететь», — добавил Алексей Г.

«Попривыкали на майдане скакать, думают, и здесь запрыгнем…» — подытожила Нонна Ю.

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