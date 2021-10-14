14 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление спикера министерства иностранных дел Украины Олега Николенко о том, что новоназначенному послу Российской Федерации в республике Кабо-Верде Наталье Поклонской не удастся «спрятаться» от украинского правосудия.

Мирослава Романенко, , 13:01 — REGNUM Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что новоназначенному послу Российской Федерации в республике Кабо-Верде Наталье Поклонской не удастся «спрятаться» от украинского правосудия.

Наталья Поклонская Иван Шилов © ИА REGNUM

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Заявление украинского чиновника обсудили в телеграм-канале VESTI и телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачёва. Многие критически отнеслись к угрозам представителя внешнеполитического ведомства Украины, отметив, что задержание дипломатического лица иного государства чревато последствиями для Киева.

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«МИД Украины заявил о намерении арестовать Поклонскую в Кабо-Верде, куда она направлена послом. Смеяться над эти можно, но лучше вспомнить, что похищения граждан Российской Федерации являются важным направлением деятельности украинских спецслужб. Мы можем вспомнить историю в Белоруссии, а есть и совсем свежий пример: «взятие в плен» офицера Совместного (совместного с Украиной, кстати!) центра по контролю и координации прекращения огня в районе Первомайск — Золотое. Военнослужащий является уроженцем Алчевска и гражданином Российской Федерации», — отметил Юрий Ткачёв.

«Не, ну террористы натуральные», — добавил Yury M.

«Похищение лица, обладающего дипломатическим иммунитетом, — это casus belli (юридический термин времён римского права: формальный повод для объявления войны — М. Р.) или нет?» — поинтересовался Serg I.

Наталья Поклонская Duma.gov.ru

«Упоротые фашисты все никак не успокоятся. Страна уже совсем скоро окунется в пропасть (зима близко!), а они людей похищают. Может, все же заняться страной?» — спросил Telema.

«Если они ее арестуют и доставят в Киев, буду очень долго смеяться», — отреагировал I. Y.

«Ждём с нетерпением этого шоу. Вангую, что наши спецслужбы снова обо*рутся жидко. Посла и дипломата другой страны похитить в чужой стране — это цирк. Власти Кабо-Верде в итоге упакуют эсбэушников», — написал Kіевлянинъ.

«Перед этим властям Кабо-Верде надо найти на карте Украину», — добавила Алина в ответ Kіевлянину.

«Я уверен, что если рискнут, то опять опозорятся на весь мир. Наши позорники за что ни берутся, вечно позорятся…» — ответил Алине Kіевлянинъ.

«Какой же она неудобный человек, что её туда закрыли. Жалко её. Баба с принципами», — пишет Sereja.

«Была. Чет она в последнее время такая, не очень», — ответила ему Наталья.

«Она чушь несусветную несёт, про Николашку (Николай II — М. Р.). И вообще, похоже, кукухой поехала. Потому и сослали на курорт, отдыхать», — добавил Миша Dalai Lamer.

Наталья Поклонская с иконой Николая II, во время шествия «Бессмертного полка» © ИА REGNUM

«Всем, кто торопится хоронить Поклонскую, могу напомнить, что в 1991 г. в возрасте 41 года бывший депутат Верховного Совета СССР Валентина Ивановна Матвиенко была назначена послом СССР на острове Мальта», — пишет Aleksandr O.

«Завидуют просто ей, считай, в оплачиваемый отпуск поехала», — ответил ему Валерий.

«Верит хоть кто-нибудь в последствия?» — в свою очередь спросил Дмитрий.

«Вопрос в том, кого больше боится республика Кабо-Верде. РФ или Украину? Я думаю, ответ очевиден», — отметил Влад.

«Невиданный размах тупости», — отреагировал Dima O.

«Государство анекдота и цирка. Значит, бывший президент, который виновен в гибели сотни людей, сидит в парламенте, а они Поклонскую ищут. Ха-ха-ха», — отметил один из комментирующих.

«Она дипломат, лицо неприкосновенное. На островах отдыхает, заслужила», — подытожила Tatyana Z.

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