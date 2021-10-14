Составители «списка врагов Украины» на сайте «Миротворец» добавили в базу 12-летнюю девочку из Луганска, которая обратилась к членам Совета Безопасности ООН с посланием о мире. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм

Читайте также: Украинские нацисты внесли в базу «Миротворца» 12-летнюю девочку из Луганска

Новость обсудили на украинских телеграм-каналах, в частности на телеграм-каналах известного украинского юриста Татьяны Монтян («#МОНТЯН!») и главного редактора одесского издания «Таймер», публициста Юрия Ткачева. Многие критически отнеслись к внесению 12-летнего ребенка в базу «Миротворца», отметив, что, впрочем, Киев уже восьмой год воюет в Донбассе с детьми, женщинами и стариками, которых от украинской армии защищают ополченцы.

«Гитлер-рейх продержался 8 лет… Неужели салорейх (так в украинских соцсетях называют Украину после государственного переворота 2014 года — О .П.) побьет рекорд?» — задался вопросом Aleksey R.

Amakuha Евромайдан, Киев. 19 февраля 2014

«Почему хакеры до сих пор не хакнули сайт «Миротворец?» — задалась вопросом Седова.

«Гитлер был сам по себе, а недонацистов поддерживают и Европа, и США. Самое забавное, что, видя лица современных украинских националистов, думаю, тот же почитаемый ими Гитлер распечатывал бы их фото в газетах как «доказательство» того, что славяне «неполноценные», — отметил Alex C.

«Гитлера тоже поддерживали США и Европа», — ответила Marina.

«На перспективу работают, девочка вырастет, поедет, к примеру, на подконтрольную [Украине территорию] поступать учиться…» — добавил Игорь П.

«Вот же твари!» — эмоционально отреагировала Татьяна.

«Хоть бы один приличный хакер нашёлся взломать этот сайт! Да так, чтобы лег навсегда!» — пишет Людмила.

«Что должно произойти, чтобы полностью сменилась эта ублюдочная власть в Киеве и начался процесс прекращения войны? Или мы обречены на долгие годы нести это бремя?» — задался вопросом Александр.

«Должна произойти стихийная политическая катастрофа. Чего не предвидится», — ответил Александру Максим Б.

«Бедные дети, у этой девочки уже больше половины жизни занимает война!» — добавила Jелена.

«А что тут удивительного?! Они все 7 лет войны то и делают, что с детьми воюют и матерями этих детей! То чемпионы «не патриоты» (вероятно, речь об украинском боксере Александре Усике — О. П.), то в школах упоротые учителя, гнобящие детей! То «герои» ставят на колени детвору… Они же больше ни на что не способны!» — написала Инна.

Результаты обстрела ВСУ

«И какое дело нашим рогулям (рогуль, рагуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру — О. П.), что происходит в чужих для Украины республиках? У самих страна продолжает разваливаться и население массово со страны бежит кто куда, а они детьми в ЛНР занимаются», — отметил Kіевлянинъ.

«Что с бандеровских упырей взять?» — задался вопросом Евгений.

«Прозвучит цинично… но считаю совершенно очевидным, что граждане, против которых оккупация ввела/введет санкции — это герои, орденов достойные», — считает «Петро Вибоширов».

«На «Миротворец» внесли 12-летнюю девочку. Выбирают себе врагов соответственно своим силам, надо полагать. Причём что-то мне подсказывает, что и эта 12-летняя надерёт им задницу», — подытожил на своем телеграм-канале главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

Читайте также: «Завтра зиговать будут». Украинские школьники поют песни о нацисте Бандере