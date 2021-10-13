Киев, , 03:48 — REGNUM Составители «списка врагов Украины» на сайте «Миротворец» добавили в базу 12-летнюю девочку из Луганска, которая обратилась к членам Совета безопасности ООН с посланием о мире. Об этом сообщил представитель Луганской Народной Республики (ЛНР) в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина внесла на «Миротворец» еще одного «врага» — 12-летнюю писательницу и драматурга Ф. из ЛНР. Она — автор целого ряда рассказов, пьес и эссе. Она, как обычный ребенок, пишет о том, что видит», — сказал представитель республики.

По словам Мирошника, украинские нацисты усмотрели в действиях девочки «распространение фейков и собственных домыслов», и обвинили её в участии в российских конкурсах писателей.

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Сайт «Миротворец» был создан при поддержке МВД Украины вскоре после госпереворота 2014 года. На сайте публикуется информация о «врагах Украины». Несколько человек, чья информация появилась на сайте, позже были убиты. Вместе с тем украинский президент Владимир Зеленский продолжает игнорировать требования закрыть сайт, отрицая наличие нацизма на Украине.