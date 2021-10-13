Без транзита российского газа Украина лишится $2 млрд в год, заявил 12 октября украинский лидер Владимир Зеленский на брифинге в Киеве.

Зеленский и труба

«Для нас важно сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет», — сказал он после саммита Украина-ЕС.

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Заявление Владимира Зеленского обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте», а также в телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие напомнили об утверждениях украинской пропаганды о «грязном» российском газе и о том, что Россия якобы является страной-«агрессором» по отношению к Украине. Люди задались вопросом, как можно требовать транзита российского газа, если РФ — «агрессор».

"А как же «агрессор»?» — не без сарказма поинтересовался Кирилл Д.

«Да как так-то? Кричат «агрессор», «враг», а после — давайте, качайте газ и платите. Хотели независимости и слезть с газовой иглы, тем более с «самого грязного» газа. А теперь ноют…» — отреагировал Стас К.

Utg.ua Украинская ГТС

«Там, значит, бойцы в окопах «гниют», «воюя с агрессором» восьмой год, а этот хмырь хочет заработать на «агрессорском» газе…» — добавил Петр Ф.

«Зеленский еще и за свой дом в Ливадии платит коммунальным службам РФ регулярно», — ответил Петру Ф. Богдан С.

«Транзит всё же оставят для поддержания трубы. РФ рассчитывает на смену власти Украины, а в отношениях государств самое важное — это товарооборот», — считает Виктор.

«Кроме того, газа надо много ЕС. [Месторождение] Гронинген закрывается, Норвегия тоже больше не дает, СПГ не едет. Вопрос в том, кому украинская труба достанется и кто вложится в ремонт. Она уже сейчас не их в общем-то», — ответил Виктору Anton D.

«Но ведь газ-то грязный? Получается, Зеленский хочет отравить Украину», — не без сарказма пишет Aleksey S.

«Грязный» российский газ. Зачем он нужен?» — добавил Serg G.

«Мы просим «агрессора» зарабатывать деньги на своем газе, прокачивая через нашу ГТС и больше наполнять бюджет РФ, с которого деньги «идут» на боекомплект в зону ООС (в Донбасс. — О. П.) для «убийства» украинцев. То есть президент просит «агрессора» «убивать» еще больше граждан Украины!» — с сарказмом отметил Александр Николаевич, подразумевая утверждения украинской пропаганды о том, что Россия якобы «воюет» против украинской армии в Донбассе.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ на Донбассе

«Вообще трубу коммунисты построили, долой трубу!» — не без сарказма отреагировал Тимур А.

«Что, 2 миллиарда долларов от «агрессора» таки не пахнут?» — в свою очередь спросила не без сарказма Елена.

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Напомним, 12 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что контракт на поставку газа в обход территории Украины, который заключен между российской компанией «Газпром» и Венгрией, соответствуют законам Евросоюза.