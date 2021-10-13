Брюссель, , 09:33 — REGNUM Контракт на поставку газа в обход территории Украины, который заключен между российской компанией «Газпром» и Венгрией, является соответствующим законам Евросоюза. Об этом 12 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству Reuters.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Pool Moncloa. JM Cuadrado

Как отметил глава европейской дипломатии, страны — члены сообщества имеют право свободно заключать двусторонние соглашения.

«Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и «Газпромом» нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством», — сказал он.

Отметим, с 1 октября «Газпром» стал вести поставки газа в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы.