Печерский районный суд Киева избрал для председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о «схемах» импорта угля с Донбасса. Об этом говорится в оглашённом 12 октября решении суда.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

В соответствии с решением суда, Медведчук остается под круглосуточным домашним арестом до 7 декабря 2021 года. Также суд отказал прокурорам в удовлетворении их ходатайства. Они просили для политика арест с альтернативой залога в один миллиард гривен (порядка $38 млн).

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», «Наш» и Klymenko Time. Многие отметили, что власть незаконно оставила Виктора Медведчука под домашним арестом. По мнению некоторых комментирующих, придет время, и Медведчук будет стороной обвинения, а отдельные представители нынешней власти — обвиняемыми. Иные также задались вопросом, почему нет никакой меры пресечения в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко, который, по их словам, проходит также по этому делу.

«А Порошенко когда отправят? Там вроде вместе по этому делу проходили, напарнички», — задался вопросом автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

Олег Дубина Петр Порошенко

«Через 2,5 года [после следующих президентских выборов] как бы он не начал отправлять [под арест]…» — отреагировал Дмитрий Н.

«Действительно, а Порошенко когда отправят?» — спросил Александр.

«Порошенко — это технический кандидат Зеленского на следующих президентских выборах. Так что пока не будут его трогать», — отметил Игорь.

«Порох — запасной вариант у США. У нас же внешнее руководство управляет Украиной», — отреагировал один из комментирующих.

«Рано или поздно, но клоуну (речь о Владимире Зеленском — М. Р.) придётся ответить за своё хождение в политику, где никто никому ничего не прощает…» — добавил Вадим.

«Там тронь Порошенко, окажется, уголь Пенсильвании брался с Донбасса, могут выйти на самих себя, то бишь на самого Байдена», — пишет Борис.

«Медведчук ещё будет стороной обвинения в суде, а Зеленский обвиняемым», — считает Михаил М.

«Медведчук не боится клоунов. Им максимум осталось — эта зима или следующая», — отметил Андрей Л.

«Это фиаско зелёной банды (речь об украинской власти, большинство которой представляют депутаты правящей партии «Слуга народ», партийный цвет которой — зеленый — М. Р.)», — считает R Ro.

«Во как боятся его! По беспределу идут, нарушая все законы и нормы. Но не могут они с ним по-честному бороться. Трусы и слабаки. Как шавки подзаборные», — отреагировала Olga.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«И что? Что дальше? Так и будут продлевать [домашний арест], ибо не могут посадить, не за что. С пальца высасывают [обвинения] и высосать не могут. Придумали себе врага и пытаются его хоть как-то ограничить от себя. Боятся. Больше проблем нет в стране, у нас все зашибись. Только Медведчук «портит репутацию» идеальной страны. Уже даже не смешно!!!» — отреагировала Татьяна.

«Медведчук — «враг» Украины, — так говорит власть. Да нет, власть, — это не Украина, а Украина это те 75% (проголосовавших на выборах президента Украины в 2019 году за Зеленского — М. Р.), которых вы… [обманули]. И Украина хочет решить, кто «враг», путем президентских выборов!» — подытожил «Октавиан».

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