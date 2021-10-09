9 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Служба безопасности Украины объявила новое подозрение депутату Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку. Украинского политика обвиняют в «государственной измене» и «содействии деятельности террористической организации».

Мирослава Романенко, , 14:39 — REGNUM Служба безопасности Украины объявила новое подозрение депутату Рады, главе политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, сообщили 8 октября в пресс-службе украинской спецслужбы.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Медведчука обвиняют в «государственной измене» и «содействии деятельности террористической организации». В свою очередь глава СБУ Иван Баканов отметил, что по версии следствия, в 2014 году Медведчук в сговоре с высшим руководством Украины организовал поставки угля из Донецкой и Луганской Народных Республик.

«В частности, после того как Россия «захватила» часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено закупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР. Однако Россия «планировала сорвать» реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся заговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР», — сообщается в СБУ.

Иван Баканов President.gov.ua

Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского публициста и главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачева.

«Медведчуку вручили новое подозрение в госизмене: на сей раз он якобы мешал Украине закупать уголь в Южной Африке. Природа происходящего проста. 18 октября у Медведчука истекает срок домашнего ареста, продлевать его дальше по закону нельзя. Но это по старому делу. А вот по новому можно назначить ему новый домашний арест, под которым его можно будет держать ещё полгода. А ещё через полгода — предъявить новое подозрение и ещё полгода держать под домашним арестом. Но политических репрессий на Украине нет, вы не подумайте», — не без сарказма отреагировал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

СБУ President.gov.ua

«Мне вот интересно, а те, кто придумал это дело про препятствия закупки угля, не подумали, что будет с ними за препятствования закупки газа для народа по приемлемым народу ценам у России? За виртуальные закупки в Европе, за удорожание не на 75, а 100 процентов… что будет?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Этой зимой будет много интересных картинок…» — не без сарказма отреагировал Пётр К.

«Мешал. Покупать. Уголь… Как? Покупал более дешёвый… и делал схему с Африкой невыгодной? Так за это героя давать надо!» — добавил Boris B.

В свою очередь украинский политолог Александр Скубченко отметил, что в период с 2014 года по 2016 год предприятия, зарегистрированные в ДНР и ЛНР платили налоги и сборы в бюджет Украины.

«В период с 2014 года по 2016 год, до введения торговой блокады, предприятия, зарегистрированные на территории ОРДЛО (Донецкой и Луганской Народных Республик — М. Р.), оплатили налогов и сборов на общую сумму около 36,8 млрд гривен, в том числе 16,2 млрд гривен — в госбюджет Украины и 13,7 млрд гривен — в Пенсионный фонд Украины. Сейчас Медведчуку вменяют в государственную измену то, что он содействовал поставке угля из ОРДЛО в 2014−15 годах, до торговой блокады. СБУ ему вменяет финансирование «террористов» (хотя «террористами» их сделали только в 2017). Но как быть с тем, что в этот период «террористы» финансировали налогами и сборами саму Украину?» — подытожил на своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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