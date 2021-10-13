Контракт на поставку газа в обход Украины, ранее заключенный между Газпромом и Венгрией, соответствует законам Евросоюза. Об этом 12 октября заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в интервью агентству Reuters.

Цитата из т/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Заграница нам поможет!

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что страны — члены ЕС имеют право свободно заключать двусторонние соглашения.

«Насколько мне известно, в сделке между Венгрией и Газпромом нет ничего противозаконного, ничего такого, что шло бы вразрез с европейским законодательством», — отметил он.

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Новость обсудили на странице украинского аналитика Валентина Землянского в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что не стоило ждать иного ответа от Борреля.

«Болгарии, Сербии, Хорватии, Румынии и Молдове приготовиться. Украину просили не беспокоиться, заграница нам поможет», — с сарказмом прокомментировал заявление Борреля Валентин Землянский.

«Тем паче молдаване таки домучили газопровод из Румынии до Кишинева и тем самым могут получать почти полный объем в летний период и до половины в ОЗП (осенне-зимний период — О. П.) через «Турецкий поток», — написал Сергей Г.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

«Сами спровоцировали ответ…» — отметил Юрий Д.

«А что еще ожидали услышать?» — не понимает Алексей Л.

«С одной стороны, жалко многострадальный украинский народ, а с другой стороны, как-то же надо учить уму-разуму то, что пришло [к власти на Украине] после государственного переворота 2014 года», — отметил Руслан Л.

«Ну молодец Жозеп, удовлетворил мазохистские наклонности киевских властей», — иронизирует Александр Р.

«Зрада зрадная» (интернет-мемом «зарада» на Украине обозначают неудачи украинской политики — О. П.), — пишет Евгений П.

«Хм, а что может быть в принципе противозаконного в заключении самостоятельной двухсторонней сделки двумя субъектами права?» — задался риторическим вопросом Никита С.

«А всего лишь выпустить [находящегося под домашним арестом оппозиционного депутата РадыВиктора] Медведчука. За 5 минут договорится [с Россией о прямых поставках газа на Украину]!» — отметила Natalia M.

«А вы только представьте, какой огромный тризуб можно выложить из украинской трубы», — с сарказмом добавил Konstantin V.

«Вот болван. Венгрию же обвинили не в этом, а в ударе в спину «форпоста западного мира», который в одиночку противостоит орде», — с сарказмом напомнил об утверждении украинской пропаганды о том, что Украина якобы «защищает» Европу от России, Ян П.

«Помогите, хулиганы зрения лишает… Жозеп законных двух миллиардов долларов лишает…» — иронизирует Алексей Н.

«Газовый национализм»: каждая страна сама за себя. Вот это настоящие европейские ценности», — добавил Игорь К.

«Газовое кольцо сужается…» — подытожил Виталий О.

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Напомним, 7 октября на заседании Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству в сербском Златиборе вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что до конца текущего года стороны могут заключить долгосрочный договор на поставку российского газа в Сербию.

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