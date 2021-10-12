12 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление верховного представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля о том, что Украина всё ближе к вступлению в ЕС, но ускорить этот процесс можно посредством проведения реформ.

Оксана Переможенко, , 20:23 — REGNUM Украина всё ближе к вступлению в ЕС, но ускорить этот процесс можно посредством проведения реформ. Об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель в интервью «Радио Свобода» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина уже очень близка к Европейскому союзу, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности соглашением об ассоциации», — отметил Боррель, добавив, что для скорейшего вступления в ЕС Украине нужны реформы.

Заявление верховного представителя ЕС обсудили на телеграм-канале «Бородатая Бабушка», а также на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что Украину не ждут в ЕС.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Видимо, [беглый президент Украины] Виктор Фёдорович [Янукович] знал, что в том направлении двигаться не стоит, и оказался абсолютно прав», — написал один из комментирующих.

«А кто решил, что нужно в ЕС? Когда был референдум? У чиновников Украины нет цели, главное путь, а по пути ещё и денег…[украсть]…» — добавила Катерина Т.

«Нам в ЕС делать нечего, мы разные. Думаю, они скоро развалятся», — отметила Ника.

«ЕС от Украины постоянно куда-то ускользает. Уже «почти вступаем», и снова по новой. Прямо неуловимый Джо», — отреагировал один из комментирующих.

«Так Украину никто и не собирался никуда брать, они… лапшу навешали на уши, а украинцы предали РФ», — ответила ему Ирина Б.

«Скоро некуда будет вступать, ЕС сам поделится на 2−3 ЕС-зоны. Вот в самую низшую зону, может быть, вступит Украина… Хотя нейтральная позиция — наилучший вариант для Украины», — добавил «Андрей Пет-Рович».

«Как эти благодетели надоели со своими условиями… Вот что хорошего в их ЕС? Космические тарифы за ЖКХ или квоты, которыми наши товары обкладывают ещё в январе и вывозят исключительно наше сырьё? Лес-кругляк — всё, что им надо… Ценностями? Мне чужды их ценности, у них своё, у нас — своё…» — пишет Юля.

«Украина находится в состоянии суперпозиции, она очень близко к ЕС, но в тоже время — очень далека от ЕС», — с сарказмом отметил 5ergey.

Украинский гопак В. С. Білецький

«Это уже как насмешки над украинцами такие заявления», — отреагировал Андрей.

«Как останется украинцев как во всей Прибалтике, тогда возьмут», — считает Борис.

«Что-то мне это напоминает… Вроде, морковка, ослик… что-то в этом духе», — отметил Max L.

«Украина всё ближе к вступлению в Европейский союз, а ускорить этот процесс можно путём проведения реформ». Всё правильно, как Украина вернёт исконно исторические земли Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, — она и окажется ещё ближе к ЕС…» — с сарказмом добавил Андрей Н.

«Украина уже очень близка к Европейскому союзу». Хорошо, что Боррель добавил, что чисто географически. Но насчёт того, что всё ближе и ближе становится, тут я с Боррелем не согласен. Ведь граница с Польшей и Венгрией не меняется, нельзя быть ближе или дальше от Евросоюза, если граница на том же месте», — пишет Jurij O.

«ЕС — вечная морковка перед мордой осла…» — подытожила Татьяна Д.

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