10 октября британский таблоид The Sun опубликовал статью, в которой утверждалось, что российские спецслужбы якобы заполучили формулу состава вакцины от коронавируса, разработанную компанией AstraZeneca, а затем эта формула якобы была задействована при создании вакцины «Спутник V».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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Новость обсудили на страницах издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически отнеслись к обвинениям в адрес России.

«А не наоборот?» — задалась вопросом Ольга М.

«И в чём только Россию не подозревают! Подозреванты, блин», — отреагировала Лариса К.

«Видимо, опять Петров и Боширов…» — пишет Михаил М.

«А я слышал другую информацию, что AstraZeneca и Pfizer украли формулу у России. Лично я их в этом подозреваю», — с сарказмом отметил Jurij O.

«Насколько я помню, Россия была самой первой страной, у которой появилась вакцина», — добавила Svetlana D.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник V»

«Ну наконец-то! Что-то долго они молчали-то!» — написала Татьяна А.

«Да, а ещё Карл у Клары украл кораллы…» — смеется Ирина К.

«Огласите весь список, что мы ещё недокрали с большой долей вероятности?» — отреагировал Вадим Г.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», — привел цитату из басни Ивана Крылова «Волк и ягнёнок» Алексей Д.

«На воре шапка горит, долго думали?» — поинтересовалась Елена Ю.

«The Sun — желтушная пресса по типу канувшего в Лету «Мегаполисэкспресса»… Источник так себе», — отметил Artem B.

«Шо бы вы все делали без России? Ну не признавать же себя идиотами», — смеется Эллина С.

«Корни воровства лежат значительно глубже. Вначале Россия украла у Британии таблицу Менделеева!» — иронизирует Вячеслав А.

«Опять рука Кремля, да что ж она такая безлимитная», — с юмором восприняла новость Алёна Г.

«Что-то это все напоминает — скандал с допингом и допуском спортсменов к олимпиаде. Видимо, затевается скандал, чтоб не допустить одобрение ВОЗ российской вакцины к всеобщему доступу», — написала Aleksandra T.

«Вешают на Россию свои грехи», — добавил Сергей С.

«Какие молодцы. Украли формулу вакцины, которая появилась позже «Спутника», чтобы создать «Спутник», — иронизирует Алексей Ш.

«Вообще-то, «Спутник V» разработан на основе ранее созданной российской вакцины… Данное обвинение с целью скрытия об*ера бриттов крайне смешно», — отметил Alex E.

«Они вроде бы мало-мало разные по принципу действия. И кстати — вакцину векторную против Эболы тоже у «Зенеки» сперли?» — задался вопросом Иван И.

(сс) Baltimore County Government Вакцинация против COVID-19 в США

«Ага, украли рецепт так, что сделали раньше и лучше», — отметил Андрей Ш.

«Господи, как я хочу, чтобы все, кто нас обвиняет, включая всех лордов, королевскую семью и [премьер-министра Великобритании Бориса] Джонсона поехали бы строить города в Сибири», — отреагировала Наталия Г.

«Ага… А ещё Москва украла у Лондона секреты изобретения гиперзвуковых ракет, которые изобретут в Британии через несколько лет!» — иронизирует Лариса П.

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Напомним, ранее украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко обвинил «российскую пропаганду» в низких темпах иммунизации от коронавирусной инфекции на Украине.

Добавим, препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи, в августе 2020 года стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавирусной инфекции.