Оксана Переможенко, 11 октября 2021, 17:15 — REGNUM На Украине планируют вакцинировать от коронавирусной инфекции 70% населения, однако пока темпы иммунизации низкие. Виной всему влияние «российской пропаганды». Об этом в интервью «Голосу Америки» (СМИ, признанное в России иноагентом) заявил украинский министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Читайте также: В Киеве возложили на Россию вину за низкие темпы вакцинации на Украине
Заявление главы украинского минздрава обсудили в телеграм-канале «Первый независимый», а также на страницах украинского издания «Страна» и канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Новость также обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие отметили, что с таким соседом, как Россия, можно во всех неудачах украинской власти винить соседнее государство.
Читайте также: На Украине петиция против обязательной прививки набрала 25 тыс. голосов
«Первый раз слышу, чтобы Россия говорила о ненадобности вакцинации», — написал Александр.
«Так вакцину [«Спутник V»] ещё в Харькове планировалось производить с лёгкой руки Медведчука!» — ответил Александру Николай К.
«Идиот государственного масштаба», — не выдержал «Медведь».
"А не потому ли, что некачественные вакцины, которые приводят к тромбозу? А?» — спросила Ольга К.
«Просто нет доверия к минздраву. Никто ни за что не несет ответственности. Информация о производителях и самой вакцине очень противоречивая. И потом, почему сами политики, депутаты и те же врачи не прививаются. Только простой народ на убой?» — поинтересовалась Лидия К.
«А есть статистика, какое самочувствие после вакцинации у людей от разных вакцин? Например, мама сделала вакцину, плохо себя чувствовала, но ведь учета об этом нет», — отметила Натали.
«Маховик русофобии в работе! Что же еще может мешать? До чего дошла тупость!» — добавила Галина.
«Когда тебе предлагают вакцинироваться, при этом прилагая подписку, что ты не будешь иметь претензии к производителям и минздраву, то о каком доверии к вакцине идёт речь?» — задался вопросом Anatol Su.
«Не потому, что, когда все вакцинировались, Украина ждала, не потому, что индийская «самая лучшая», но покупать мы её больше не будем, и не потому, что российскую нельзя, а других не было, дохните. А воровство на ИВЛ, на кислороде?.. А испытания на украинцах индийской и американских вакцин? А «Пфайзер» без холодильника? Враги не нужны с такой властью. Убожества», — отреагировал Aleksandr L.
«Не могу представить, если бы не было такого «удобного» соседа, на кого они бы валили все свои провалы и непрофессионализм», — отметил Валентин Х.
«Как повезло Украине, почти всё можно свалить на Россию…» — добавил Vasily V.
«А есть у нас хоть что-то, в чем виноват не Путин? Кроме отсутствия мозгов у властей…» — отреагировала Елена П.
«Просто большинство не хочет вакцинироваться тем… [что] вы привезли», — подытожил Роман К.
Читайте также: На Украине ввели обязательную вакцинацию для ряда профессий
Напомним, ранее министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых на Украине вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции.