«Переговоры ради переговоров!» — Зеленский поговорил с Меркель и Макроном. Об этом украинский лидер написал 11 октября в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Состоялся важный разговор с Меркель и Макроном об активизации переговоров по прекращению войны в Донбассе и подготовке к саммиту «нормандской четвёрки», — отметил Зеленский.

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Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Бородатая Бабушка», а также информацию обсудили на странице издания «Шарий.net» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что сами переговоры вряд ли дадут результат, если мир в Донбассе не в интересах Киева.

«Зеленский провёл видеоконференцию с Меркель и Макроном, на которой стороны обсудили Донбасс и подготовку к саммиту нормандской четвёрки. Тем временем Нуланд уже в Москве, где проведёт встречу с Козаком. Надо полагать, все эти шаги — следствие июньской встречи Байдена и Путина. Ну, дай Бог, чтобы стороны пришли хоть к какому-то согласию и наконец-то закончили войну на Донбассе», — написал автор телеграм-канала «Бородатая Бабушка».

«Пока наши власть имущие прогибаются под безработных маргиналов (читать — самых радикальных националистов), то о мире речи не будет. Если после Зеленского придёт кто-то вменяемый, тогда и будет смысл это обсуждать», — отметил Desmond.

«Медведев всё уже сказал, Зе — утиль… Всё! Шанс давался в Париже в 2019-м, он его про… терял…» — добавил Паша.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский на видеоконференции

«Как может быть мир по Донбассу, если Зе-команда увязывает кейс Крыма и Донбасса, и Кремль их посылает с таким предложением?» — задался вопросом Борис.

«Дай Бог, конечно. Но, судя поугрозам и попугиваниям… Арестовича, советника… [главы] офиса Зеленского, что из США… привезли «большую кучу летального высокоточного наступательного оружия, и всем теперь… [конец], то окончание ещё не скоро, до конца каденции этих так точно нечего ждать», — написал Litvinenko.

«Неважно — кто, неважно — как! Пусть уже заканчивают!» — призвала Марина.

«Выполнять «Минск-2» неукоснительно. Вот и всё согласие», — отреагировал Глеб.

«А как «нормандская» встреча пройдет без Путина?.. Медведев четко дал понять, что с «Вечерним Кварталом» (речь о нынешней украинской власти, часть которой — приближенные Зеленского, являющиеся также и коллегами по студии «95 квартал», одним из основателей которой является нынешний президент Украины — О. П.) переговоры невозможны. В общем, очередная возня», — считает I.

«Ничего не изменится», — отреагировала Mariia.

«Давно пора закончить эту бессмысленную войну на Донбассе. Если Донбасс отделится от Украины, — осуждать не буду, регион заплатил очень высокую цену за свободу. Это моё субъективное мнение», — подытожила Lara.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном

«Активизация переговоров по военному конфликту на Донбассе»? Как можно активизировать то, чего нет?.. Уверен просто на 99,9%, что Зеленский палец о палец не ударит, чтобы состоялись хоть какие-то переговоры. Если бы этого действительно хотел, то сделал бы это давно без всяких Макронов и Меркелей…» — отреагировал Jurij O.

«Нуланд в Москву прибыла договариваться, вот шестёрки и засуетились», — пишет Вадим Г.

«Переговоры ради переговоров, один всё время врёт, а остальные кивают, на том и расходятся, и так четыре раза. Теперь вот выбрали план эконом, поговорили по видеосвязи и разошлись по своим делам, одни сразу забыли, а другой теперь полгода будет всем рассказывать, до следующего раза, и так по кругу», — подытожил Сергей П.

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