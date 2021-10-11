11 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Украина готовится к нападению России, в том числе к полномасштабным военным действиям в Донбассе.

Оксана Переможенко, , 23:05 — REGNUM Украина готовится к нападению России, в том числе к полномасштабным военным действиям в Донбассе. Об этом 11 октября заявил советник украинской делегации в ТКГ и по совместительству советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

»Государственное оборонное планирование исходит из девяти возможных сценариев нападения РФ на Украину. От пограничных прецедентов к полномасштабному вторжению. В отношении всех осуществлено планирование еще в апреле 2020 года. Вычислены средства, силы, и мы знаем, что делать», — сказал он.

По словам Арестовича, Киев готов к эскалации в Донбассе.

«Мы «воюем» с Российской Федерацией, она на нас «напала», она «забрала» Крым, «оккупировала» Донбасс, и боевые действия идут каждый день. Что может быть еще больше — только эскалация. Мы готовы к этому. Позавчера борт американский сел у нас в аэропорту, привез пять мобильных госпиталей и много летального оружия», — подытожил он.

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Заявление украинского чиновника обсудили на странице канала «Наш» в социальной сети Facebook, а также на YouTube-канале «Наш». Многие критически отнеслись к словам Арестовича, отметив, что украинская власть уже восьмой год пугает своих граждан «нападением» России.

Украинские войска в Донбассе OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

«Да вы успеете разрушить Украину без Путина», — отреагировала Валентина В.

«Когда уже Россия нападет? Всё кличут и кличут, а она не нападает», — смеется Марина Ж.

«Опять народ запугивают, то ковидом, то прививками и бесконечное «Путин нападет». Нас пугают, сами пилят бюджет», — добавила Арина Л.

«Арестовичу война как мать родна. Говорить нужно о зиме», — пишет Валерий К.

«Как только случается какой-то косяк, наша власть сразу начинает готовиться к «нападению…» — написал Witalii Ł.

«Так Россия до сих пор еще не напала? А с кем тогда все эти годы война?» — спросила Людмила Р.

«Про офшоры Зели лучше расскажи, про тарифы. Сколько можно отвлекать украинцев бредом про нападение?» — не понимает Мария П.

Российский гуманитарный конвой в Донбассе Mchs.gov.ru

«Если Украина готовится к нападению России, то в первую очередь, должна быть мобилизованы вся ВР (Верховная рада — О. П.) без исключения с родственниками, помощниками и их родственниками, водителями этих депутатов. И пусть покажут, как нужно защищать своё награбленное, так как народу уже ничего, кроме налогов, не принадлежит!!!» — отреагировал «Свое мнение».

«Для того, чтобы замять офшорный скандал, нужно «раздуть» военную тему. А это уже было!!! Неинтересно уже», — отметила Вера Г.

«Лицо с непередаваемым собственным достоинством в суровом взгляде из-под насупленных бровей несёт непередаваемую же чушь. Думаю, кого мне Арестович напоминает? Вспомнил. Фрезеровщика Дулина из сурового города Челябинска, идущего в кабинет Михалыча. Тот же самый типаж», — иронизирует Vl. Go.

«Восемь лет «воюет» с Россией и ждет нападения России. Тебе психиатр нужен», — добавил один из комментирующих.

«Забавно он тащится, говоря о вооружениях из США. Ей Богу, ума лишен, — радоваться тому, что у них война в новой фазе с собственным народом может начаться. Это надо быть клиническим идиотом», — пишет Evgeniy R.

«Мы «воюем» с Россией? Объявите военное положение, а то 8 лет «воюем» как-то непонятно», — написал Вадим П.

«Арестовича и всю Зе-команду на передовую! Пусть покажут всем пример патриотизма!» — добавила Ася Ш.

«Один уже жевал галстук», — подытожил один из комментирующих.

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