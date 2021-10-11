Мэр западноукраинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в возглавляемом им городе сложилась чрезвычайная ситуация, так как в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях нет отопления из-за высокой цены на газ. Об этом он сообщил 11 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, а также на странице украинского издания «Страна». Многих возмутила ситуация с отоплением в городе.

«Такое впечатление, что в Киеве ждут людей со всей Украины. Чтобы вынесли эту власть вперед ногами…» — эмоционально отреагировала Happy Time.

«Что могу сказать? Зато власть приняла дискриминационные законы об образовании, языке и много чего ещё сделала в подобном роде. Стадионы переименовали, улицы. Жаль Украину. Я переехал в Польшу четыре года назад и пока не пожалел. Я — патриот, но не идиот», — добавил Taras B.

«А чего народ здесь, в Facebook, пенится, а не под ОГА? Пока люди готовы мерзнуть дома, а не под «белым домом», до тех пор власть и будет издеваться над простолюдинами», — отметил Игорь М.

Mvk.if.ua Руслан Марцинкив

«Еще больше разбрасывайтесь деньгами на принудительную вакцинацию и празднования», — с сарказмом написала Olga I.

«Это просто пипец! Ежегодно такая ситуация, и только в октябре вспоминают, что пора отапливать! В классах куча детей больных, простуженных. Что в головах тех баранов-чиновников?.. Это страна абсурда. Там, где должно быть тепло, — это больницы, школы, — все наоборот!» — отметила Наталья О.

«Это геноцид украинцев! В этом государстве нет порядка!» — отреагировала Myroslava V.

«Об этом в 2014 году предупреждали, и все скакали и кричалки кричали, валили своими руками государство. Эйфория прошла, единственное, что остается, — скакать, чтобы не замерзнуть. Это только начало. Поинтересуйтесь у гастарбайтеров, как европейцы зимой сидят без отопления, без горячей воды, смертностью пожилых людей от холода. Времена, когда в футболке можно было ходить зимой, закончились», — добавила Вера.

«Очень изящный способ не повышать тарифы на отопление — не отапливать. P.S. А теперь представьте, что было бы с руководством республиканского ЦК КПСС (и ниже по команде — обкомов и горкомов) и профильных ведомств, если бы на подотчётной территории школы, детские сады, больницы и население остались бы без отопления», — написал Андрей Б.

Mvk.if.ua Перед администрацией Ивано-Франковска зимой

«И не будет [отопления]! Надо было вовремя все котельные на дрова переделывать. Сейчас едешь по сёлам, видишь дома в три этажа, и сразу вспоминаешь те годы, когда газ был копеечный. Отопить такие громадины было недорого, вот и понастраивали…» — отреагировала Ната Ли.

«Украинцы — гордый народ, обойдутся без тепла! Патриота должна согревать любовь к Родине!» — с сарказмом добавил Andrei G.

«Наверное, надо начинать скакать и кричать», — не без сарказма подытожил Алексей Б.

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