11 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего украинского министра экономики Украины Виктора Суслова о том, что Украине предстоит «тяжелейшая зима» по причине отказа от заключения контрактов на прямые поставки газа из России.

Оксана Переможенко, , 13:46 — REGNUM Украине предстоит «тяжелейшая зима» по причине отказа от заключения контрактов на прямые поставки газа из России. Об этом 10 октября заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый».

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Положение Украины на газовом рынке очень благоприятное. Украина… граничит с Россией, Украина обладает мощной газотранспортной системой (ГТС — О .П.), Украина имела все основания для того, чтобы получать газ на льготных условиях… Недавно совсем Украине предлагался газ при посредничестве Медведчука… 175 долларов за 1000 кубов. Мы и сейчас могли бы получит его на тех же условиях примерно. Российская сторона буквально на днях это подтвердила. Украина отказывается от таких возможностей и непонятно в чём обвиняет ту же Россию… Хотим больше транзита, так для начала нужно для своих нужд больше покупать… не через Европу… Украина же не хочет заключать такие контракты, ну, значит, у нас тяжелейшая зима, которая предстоит», — отметил он.

Заявление украинского политика обсудили на YouTube-канале NEWSONE. Многие отметили, что Россия не оставит без газа Украину зимой. Иных возмутила «доброта» российского президента в отношении Украины, власть которой настроена против России.

«Да *рен вам, а не транзит, это пять лет назад мы вас жалели и называли братским народом, а сейчас вы просто чужие люди, так и живите сами. У вас своя голова должна быть», — отреагировал «Волшебник».

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов IgorTurzh

»Почему Россия должна регулярно платить Украине, качать газ себе в убыток? С какого перепугу?» — не понимает Наталья Б.

«Да пускай замерзают, не жалко, а транзит вообще прекратить, пускай их труба ржавеет…» — отметила Татьяна М.

«Украина, конечно, не хочет консорциум. Она сейчас берёт деньги с России за транзит, который осуществляет лишь частично. Много газа забирается сразу на востоке. А на западе он проходит лишь по бумагам. Как будто вышел с Украины, а потом вернулся. И на хрен им консорциум. Потом так не наворуешь», — пишет Павел Б.

«В том-то и дело… руководство СССР построило газотранспортную систему для поставки в Евросоюз газа… СССР распался… Россия — владелец газа, нефти… и решает сама, куда и сколько продавать, и предлагать соседним странам заработать на транзите. А может и не предлагать соседней стране транзит, особенно если страна стала враждебной для России. Так ведь? А соседи пытаются качать права и выдвигают свои условия. Россия может вообще отказаться продавать газ Украине…» — отметила Viacheslav K.

«А вот у меня претензия к В. Путину!!! Хватит унижаться!!! Не хотят российского газа — не надо и предлагать. Хватит!!!» — отреагировала Татьяна К.

«На Украине наши русские люди почти 70%, а мы своих не бросаем в беде», — пояснила Любовь С.

Газ для Украины Chto-proishodit.ru

«Менталитет украинцев таков, что за деньги они готовы идти на майдан, за деньги выбирают власть, за деньги голосуют в Раде. С ненавистью наблюдают за успехами России… Конечно, не все, но очень и очень многие. Ну какое это братство?.. Я не понимаю доброты Путина в отношении с Украиной, но верю его стратегическому чутью», — подытожила Margo S.

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