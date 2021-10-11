Переговоры с нынешним руководством Украины назвал бессмысленными и даже вредными зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, которая была опубликована 11 октября в издании «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Россия

Подобным партнёрам, соревнующимся, по словам Медведева, в «постоянной брехне», не может быть доверия. Поэтому переговоры с ними не имеют смысла, говорится в статье.

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Заявление Дмитрия Медведева в социальной сети Facebook обсудили на страницах канала «112 Украина», издания «Шарий.net» (также на странице издания в социальной сети «ВКонтакте»), а также на YouTube-канале Klymenko Time и в телеграм-канале «Запрещенная Украина». Многие согласились с мнением Медведева о бессмысленности переговоров с Киевом, отметив, вместе с тем, что есть вероятность, что и следующая украинская власть будет зависима от Европейского союза и Соединенных Штатов Америки, поэтому новое руководство Украины нужно готовить, а не ждать его смены.

Duma.gov.ru Дмитрий Медведев

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«Украина под прямым иностранным управлением, но они будут ждать вменяемого руководства… Логично. Толку от таких переговоров», — пишет Лесовой К.

«Наивно думать, что следующие власти (если они вообще будут) станут менее зависимыми от США и ЕС», — отметил Станислав М.

«Медведев озвучил то, что уже давно понятно всем разумным людям. Надо полагать, что ему поручили это озвучить…» — добавил Amp.

«Значит, пошла жара! Раньше политики РФ высшего эшелона не позволяли себе таких жёстких высказываний…» — пишет Дмитрий К.

«100% он прав. Люди, бегающие в офис МИ-6 (Секретная разведывательная служба МИД Великобритании. — М. Р.), не могут быть самостоятельными», — отреагировал Иван Е.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Хорошо, что наконец-то к ним стало приходить понимание — с врагом договариваться бесполезно», — отметил Игорек Т.

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«И это, прошу заметить, очень мягкий и либеральный Медведев…» — пишет Андрей З.

«Это он еще мало сказал… Жириновский дополнит, не сомневаюсь! Эх, какой вой сейчас поднимут украинские «политологи» и национальные «патриоты»! Правда, она всегда режет глаз, ухо и… То, что ниже пояса…» — отметила Александра Ю.

«Вообще, мне кажется, что этот месседж приурочен к сегодняшнему приезду Нуланд…» — считает Юрий Т.

«Если будет ждать — не дождётся никогда. Новое руководство нужно готовить, причём не в час по чайной ложке, а ускоренными темпами», — отметил «Скакун Кастрюлеголовый».

«Что делать России — понятно. А что делать нам, миллионам граждан Украины? Нам ничего не остаётся: мы вынуждены быть терпеливыми, мы вынуждены ждать. Но пока мы ждём появление «вменяемого руководства» в своей стране, мы при этом вынуждены терпеть бандеровские издевательства над собой и грабёж действующей властью нас же. Это не России, а нам запрещают русский язык. Это не Россию, а нас грабят тарифами ЖКХ. Это не Россию, а нас предал и продал Зеленский. Терпение ведь не безгранично. А ждать всё сложнее», — отреагировал на заявление Медведева в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.

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