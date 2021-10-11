Москва, , 12:26 — REGNUM Дмитрий Медведев выражает не только свои оценки и мысли, но и оценки Владимира Путина, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 октября, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Медведев опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». «Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные», а также невежественные и необязательные, отметил автор.

Нужно «дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал Медведев.

«Для меня совершенно ясно, что Дмитрий Медведев выражает не только свои оценки и мысли, но и оценки Владимира Путина. Не сомневаюсь, что президент России давно придерживается такого мнения о тех, кто встал во главе современной Украины. Вернее, тех, кого поставил управлять ею Запад.