«Медицинский фашизм» — соцсети Югры и Ямала об обязательной вакцинации
В Югре и на Ямале с 11 октября 2021 года введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против COVID-19. В социальных сетях жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов высказывают негодование: сперва ограничениями их делят на привитых и непривитых, сейчас непривитых отрезают от средств существования. Однако власти призывают воспринимать ситуацию без драматизма.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»
Все на вакцинацию!
В Югре обязательной вакцинации подлежат работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники социальных служб и многофункциональных центров, транспорта, сферы услуг, полицейские, коммунальщики, государственные и муниципальные служащие. А также вахтовики, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, жители социальных учреждений. Исключение составляют те, кому медики дадут отвод от вакцинации по состоянию здоровья.
Работодателям Югры необходимо подготовить списки подлежащих вакцинации сотрудников. С 1 ноября граждане вышеуказанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря данная мера коснется всех, кто не прошёл полный курс вакцинации двумя компонентами.
На Ямале обязательная вакцинация чуть мягче — не заставляют прививаться стариков и «хроников», разрешают непривитым работать дистанционно. Но суть остаётся той же: если не вакцинировался, то придётся искать иные источники доходов.
«Выбора не оставили»
Причём в Югре в социальных сетях наблюдается довольно высокий накал сопротивления принудительным мерам. Во-первых, президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что в стране вакцинация носит добровольный характер. Во-вторых, если принуждают вакцинироваться от коронавируса медиков, это лишь значит, что врачи сами не верят в прививки от «короны».
"В округе заболевших за два года 4%. Это разве является основанием для принудительной вакцинации?» — спрашивают участники паблика «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».
В Югре при численности населения свыше 1 687 650 человек на 10 октября COVID-19 переболел 77 101 человек, или 4,5%. По словам главного государственного санитарного врача ХМАО Майи Соловьёвой, на 8 октября в ХМАО вакцинировано 42,4% взрослого населения. Принудительные прививки от COVID-19 она пояснила высоким ростом заболеваемости. Югорчане опять задаются вопросом: почему люди стали болеть больше? Ведь 10 октября 2020 года в регионе, когда не было вакцинации, от слова вообще, — насчитывалось 189 заражений коронавирусом за сутки, а 10 октября 2021 года, при естественном и искусственном иммунитете — 205 заражений за сутки. Где логика?
«Поскольку прививка не останавливает распространение, то, если кто-то боится умереть от ковида или нет — по большому счёту это его дело, другим от этого ни хуже, ни лучше. Максимум, что может быть оправдано, — медстраховка с повышенными взносами для непривитого за бОльшую нагрузку на здравоохранение», — считает участник паблика «Эхо ХМАО».
То есть вместо удара рублём при заражении, непривитых людей фактически лишают работы.
«Поиграли в правовое государство, выборы провели. Теперь выбора не оставили», — отмечает в том же паблике югорчанка.
Нет доверия к иммунизации по причине заболеваемости после прививки. Хотя Майя Соловьёва и заявляет, что после вакцинации от COVID-19 заболели лишь 1,1% привитых.
«С десяток человек на работе снова заболели «короной», и они были вакцинированы».
«Вот тут как раз и тупик: большинство в кредитах и держатся за свою работу, а другая часть из категории «начальству перечить нельзя».
«Напишу и отправлю жалобу на неправомерное постановление Роспотребнадзора в окружную прокуратуру Югры, федеральному инспектору по ХМАО и уполномоченному по правам человека в ХМАО-Югре. Мне проще это сделать, я юрист. Я абсолютно против обязательной вакцинации», — заявляет ещё один участник группы.
Особенно возмущает требование принудительной вакцинации людей с хроническими заболеваниями.
«После прививок люди со скоростью ветра будут обогащать фармацевтику», — констатируют в «Типичном Ханты-Мансийске».
Меж тем статистика по умершим пациентам с COVID-19 в Югре только множит скорбь и порождает вопросы. Без вакцин с 1 по 10 октября 2020 года скончались 14 человек с «короной», с вакцинами и привитыми 42% населения за аналогичный период 2021 года — 31 человек.
«Что это? Вопиющая преступная халатность или осмысленная утилизация лишнего населения?» — задаются вопросом в группе «Типичный Ханты-Мансийск».
И всё же главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова призывает земляков прививаться от COVID-19, ибо в осенний период «микс» инфекций — гриппа и коронавируса — особенно тяжело переносится заболевшими.
«Такой «микс» даёт множество осложнений. Перенести его тяжело. Особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Вакцинироваться важно. Все вакцины от COVID-19 разрешены к применению для пациентов в возрасте старше 18 лет», — отметила Людмила Катанахова.
У неё тоже есть сторонники и поддержка в социальных сетях, где опровергают утверждение некоторых югорчан, что медотвод от прививки получить в поликлинике практически невозможно.
«Скажите, кто умер именно от вакцины? Если в личку напишете, мы предадим это огласке и это будет не очередное бла-бла в интернете, а конкретный факт, к которому можно привлечь внимание общественности», — пишут в группе «Эхо ХМАО».
«Кому это медотводы не дают? Лично пару человек знаю, кому дали спокойно и без проблем», — недоумевают тут же.
«Обыкновенный фашизм»
На Ямале общественная организация «Родительский контроль» из Ноябрьска заявила о намерениях обжаловать постановление регионального управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса, так как надзорное ведомство не уполномочено самовольно расширять список профессий, подлежащих вакцинации по эпидпоказаниям, который утверждён 825-м постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 года.
«А как вы выявляете противопоказания к вакцинации? Никак?! Мне вот перед прививкой даже давление не померили! С ума сходите? Или половину решили на тот свет отправить?!» — заявляет участница паблика «Злой Ямал».
«На третий день после прививки я заболела. В больнице кого ни спросишь — все с прививкой. Кто недавно поставил, кто три месяца назад, а болеют все тяжело. Если более-менее держишься на ногах — в больницу не попасть. Доверие к вакцине нулевое после этого», — сообщает ещё одна участница группы.
Некоторые ямальцы сравнили принудительную вакцинацию с историческими событиями середины ХХ века.
«Вроде бы уже в 40-х годах прошлого века был один трибунал за медицинское насилие — в Нюрнберге», — пишет участник паблика «Ямал-Медиа».
"Фашизм шагает по планете, и на этот раз он в белом халате и под девизом «Мы заботимся о вас»… «Санврачи» стали выше конституции, законов, морали и нравственности. Им разрешили распоряжаться телами людей, их правами и свободами. Начало конца», — возмущаются в паблике «Новости Ямала | Ямал 1».
«Такое ощущение, что нас просто хотят всех истребить. И это печально, и страшно», — пишет жительница Ямала.
Отметим, что в основе своей люди готовы иммунизироваться от коронавируса, если бы укол был эффективен, без последствий, вакцина была проверенной, а не «экспериментальной», медотводы от прививок доступными, а также было бы доверие к уверениям властей и медицинских начальников. Пока очевидно, что насильно мил не будешь, как говорят в народе. Сегрегация на привитых/непривитых, закрытый доступ к заработку на хлеб насущный — неудивительно, что люди сравнивают принудительную вакцинацию с «обыкновенным фашизмом».