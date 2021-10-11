В Югре и на Ямале с 11 октября 2021 года введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан против COVID-19. В социальных сетях жители Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов высказывают негодование: сперва ограничениями их делят на привитых и непривитых, сейчас непривитых отрезают от средств существования. Однако власти призывают воспринимать ситуацию без драматизма.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Все на вакцинацию!

В Югре обязательной вакцинации подлежат работники медицинских, образовательных организаций, сотрудники социальных служб и многофункциональных центров, транспорта, сферы услуг, полицейские, коммунальщики, государственные и муниципальные служащие. А также вахтовики, лица в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями, призывники, жители социальных учреждений. Исключение составляют те, кому медики дадут отвод от вакцинации по состоянию здоровья.

Работодателям Югры необходимо подготовить списки подлежащих вакцинации сотрудников. С 1 ноября граждане вышеуказанных категорий, не имеющие ни одной прививки от коронавируса, подлежат отстранению от работы. С 1 декабря данная мера коснется всех, кто не прошёл полный курс вакцинации двумя компонентами.

На Ямале обязательная вакцинация чуть мягче — не заставляют прививаться стариков и «хроников», разрешают непривитым работать дистанционно. Но суть остаётся той же: если не вакцинировался, то придётся искать иные источники доходов.

Edu.gov.ru Дистанционнка

«Выбора не оставили»

Причём в Югре в социальных сетях наблюдается довольно высокий накал сопротивления принудительным мерам. Во-первых, президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что в стране вакцинация носит добровольный характер. Во-вторых, если принуждают вакцинироваться от коронавируса медиков, это лишь значит, что врачи сами не верят в прививки от «короны».

"В округе заболевших за два года 4%. Это разве является основанием для принудительной вакцинации?» — спрашивают участники паблика «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Поскольку прививка не останавливает распространение, то, если кто-то боится умереть от ковида или нет — по большому счёту это его дело, другим от этого ни хуже, ни лучше. Максимум, что может быть оправдано, — медстраховка с повышенными взносами для непривитого за бОльшую нагрузку на здравоохранение», — считает участник паблика «Эхо ХМАО».

То есть вместо удара рублём при заражении, непривитых людей фактически лишают работы.

«Поиграли в правовое государство, выборы провели. Теперь выбора не оставили», — отмечает в том же паблике югорчанка.

Нет доверия к иммунизации по причине заболеваемости после прививки. Хотя Майя Соловьёва и заявляет, что после вакцинации от COVID-19 заболели лишь 1,1% привитых.

«С десяток человек на работе снова заболели «короной», и они были вакцинированы».

«Вот тут как раз и тупик: большинство в кредитах и держатся за свою работу, а другая часть из категории «начальству перечить нельзя».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Напишу и отправлю жалобу на неправомерное постановление Роспотребнадзора в окружную прокуратуру Югры, федеральному инспектору по ХМАО и уполномоченному по правам человека в ХМАО-Югре. Мне проще это сделать, я юрист. Я абсолютно против обязательной вакцинации», — заявляет ещё один участник группы.

Особенно возмущает требование принудительной вакцинации людей с хроническими заболеваниями.

«После прививок люди со скоростью ветра будут обогащать фармацевтику», — констатируют в «Типичном Ханты-Мансийске».

Меж тем статистика по умершим пациентам с COVID-19 в Югре только множит скорбь и порождает вопросы. Без вакцин с 1 по 10 октября 2020 года скончались 14 человек с «короной», с вакцинами и привитыми 42% населения за аналогичный период 2021 года — 31 человек.

«Что это? Вопиющая преступная халатность или осмысленная утилизация лишнего населения?» — задаются вопросом в группе «Типичный Ханты-Мансийск».

И всё же главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Югры Людмила Катанахова призывает земляков прививаться от COVID-19, ибо в осенний период «микс» инфекций — гриппа и коронавируса — особенно тяжело переносится заболевшими.

«Такой «микс» даёт множество осложнений. Перенести его тяжело. Особенно детям, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Вакцинироваться важно. Все вакцины от COVID-19 разрешены к применению для пациентов в возрасте старше 18 лет», — отметила Людмила Катанахова.

У неё тоже есть сторонники и поддержка в социальных сетях, где опровергают утверждение некоторых югорчан, что медотвод от прививки получить в поликлинике практически невозможно.

«Скажите, кто умер именно от вакцины? Если в личку напишете, мы предадим это огласке и это будет не очередное бла-бла в интернете, а конкретный факт, к которому можно привлечь внимание общественности», — пишут в группе «Эхо ХМАО».

Mil.ru Вакцина Гам-КОВИД-Вак

«Кому это медотводы не дают? Лично пару человек знаю, кому дали спокойно и без проблем», — недоумевают тут же.

«Обыкновенный фашизм»

На Ямале общественная организация «Родительский контроль» из Ноябрьска заявила о намерениях обжаловать постановление регионального управления Роспотребнадзора об обязательной вакцинации от коронавируса, так как надзорное ведомство не уполномочено самовольно расширять список профессий, подлежащих вакцинации по эпидпоказаниям, который утверждён 825-м постановлением правительства РФ от 15 июля 1999 года.

«А как вы выявляете противопоказания к вакцинации? Никак?! Мне вот перед прививкой даже давление не померили! С ума сходите? Или половину решили на тот свет отправить?!» — заявляет участница паблика «Злой Ямал».

«На третий день после прививки я заболела. В больнице кого ни спросишь — все с прививкой. Кто недавно поставил, кто три месяца назад, а болеют все тяжело. Если более-менее держишься на ногах — в больницу не попасть. Доверие к вакцине нулевое после этого», — сообщает ещё одна участница группы.

Некоторые ямальцы сравнили принудительную вакцинацию с историческими событиями середины ХХ века.

«Вроде бы уже в 40-х годах прошлого века был один трибунал за медицинское насилие — в Нюрнберге», — пишет участник паблика «Ямал-Медиа».

"Фашизм шагает по планете, и на этот раз он в белом халате и под девизом «Мы заботимся о вас»… «Санврачи» стали выше конституции, законов, морали и нравственности. Им разрешили распоряжаться телами людей, их правами и свободами. Начало конца», — возмущаются в паблике «Новости Ямала | Ямал 1».

Mos.ru Врачи

«Такое ощущение, что нас просто хотят всех истребить. И это печально, и страшно», — пишет жительница Ямала.

Отметим, что в основе своей люди готовы иммунизироваться от коронавируса, если бы укол был эффективен, без последствий, вакцина была проверенной, а не «экспериментальной», медотводы от прививок доступными, а также было бы доверие к уверениям властей и медицинских начальников. Пока очевидно, что насильно мил не будешь, как говорят в народе. Сегрегация на привитых/непривитых, закрытый доступ к заработку на хлеб насущный — неудивительно, что люди сравнивают принудительную вакцинацию с «обыкновенным фашизмом».