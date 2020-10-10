Ханты-Мансийск, , 14:05 — REGNUM В Югре за минувшие сутки выявлено 189 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Лабораторные исследования на COVID-19 Yanao.ru

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Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составил 175 случаев.

Основные очаги заражения на 10 октября: Сургут — 36 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 30; Югорск — 15; Советский район — 15; Нефтеюганск — 12; Урай — 11; Когалым — 10.

Всего с начала пандемии в Югре на 10 октября зарегистрирован 24 141 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 21 882 человека, 202 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 10 октября составляет 1,14. Наличие свободного коечного фонда в регионе с учётом запланированных к развертыванию — 50,18%.