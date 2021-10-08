Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина сможет военным путем вернуть контроль над Крымским полуостровом в случае крупной региональной войны. Об этом украинский чиновник рассказал в интервью YouTube-каналу Politeka.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Солдаты ВСУ

По мнению Арестовича, это будет «очень неприятная история», так как наступление на Крым сложно организовать из-за слишком узкого перешейка.

«Поэтому общая политика партии сейчас в том, чтобы освобождать политико-дипломатическим путём Крым. Возможны ли военные варианты? Возможны, но они возможны только в ситуации крупной региональной войны. Когда вот так вот всё завязалось, и тогда уже нечего стесняться, нечего там пытаться делать реверансы», — сказал он.

Вместе с тем чиновник выразил уверенность в том, что украинская армия уже сейчас «даже вот этим составом» способна «вынести» российскую группировку в Крыму.

Заявление украинского чиновника обсудили на страницах украинского издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие критически восприняли слова Арестовича.

«Опять таблетки не принял…» — написал Иван И.

«На что способны так называемые ВСУ, все видели на тренировках парада ко дню «независимости» Украины. Плеваться из-за недостроенного забора — это потолок украинской «армии». От того, что в России ребята просто прогрели двигатели танков, все эти «выносители» скулили на весь мир: «помогите, сейчас Путин нападёт!..» — пишет Сергей Евгеньевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Центр управления ВСУ

«Группировки в Крыму достаточно не только для обороны от НАТО и шизофреников, но и при желании, [чтоб] отодвинуть границы России до Галиции», — добавил Александр П.

«Если дойдет до такого, то важна не ширина перешейка, а господство в воздухе. А оно будет ну никак не за ВСУ. Это же не имеющих ВВС и ПВО повстанцев, как в 2014 [году] бомбить. Да и тогда… Быстро ВВС ВСУ повстанцы проредили. Вплоть до исчезновения ВВС ВСУ с поля боя», — отметил Андрей Р.

«Если все ВСУ будут «выносить» российскую группировку в Крыму, то кто будет «защищать всю Европу» от «российской агрессии» на оставшейся территории Украины? С такими стратегами Россия быстро разрастётся до Днестра. Или это хитрый план попасть сразу в плен?» — отреагировал Геннадий Г.

«Беда в том, что российская армия не готова стрелять в украинцев, а украинская готова стрелять в россиян…» — пишет Владимир К.

«Смешно. Тыловые крысы изображают из себя военных стратегов», — добавил Ростислав А.

«Хотят крымский котёл, завершающий…» — написал Марк Ф.

«С таким союзником, как Украина, НАТО бояться нечего», — иронизирует Ice Rain.

«Боеспособность ВСУ прямо пропорциональна расстоянию от границы с Россией…» — добавила Ирина Т.

Танк, раскрашенный в цвета украинского флага. Киев

«Арестович скорее скончается по возрасту, чем Крым в болото вернется», — отметил Владислав К.

«Потом будут плакать, что коварные русские их в котёл заманили», — пишет Юрий Н.

«Вообще ВСУ не способны справиться с таксистами в Донбассе. Что уже там говорить про встречу с армией России?..» — задался вопросом Alex E.

«Да что там мелочиться, готовы весь мир на колени поставить, только каждому герою запасные шаровары надо выдать!!!» — смеется Сергей Р.

«В случае крупной региональной войны от Украины и ей подобных шавок и следа не останется», — подытожил Федя Ф.

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