7 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего председателя Верховного совета Литвы Витаутаса Ландсбергиса о том, что возвращение Крыма в состав Украины станет возможным после распада Российской Федерации, не раньше.

Мирослава Романенко, , 15:59 — REGNUM Возвращение Крыма в состав Украины станет возможным после распада Российской Федерации, не раньше. Об этом в интервью изданию «День» заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис. Политик отметил, что по собственному желанию Россия не отдаст полуостров.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше». Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым», — сказал он.

Ландсбергис выразил уверенность в том, что развал Российской Федерации — вопрос времени.

«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — сказал политик.

Витаутас Ландсбергис (сс) jo.sau

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Заявление литовского политика обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Среди комментирующих были те, кто отметил, что «развал» России «зацепит» другие государства. Иные указали на то, что враги России только и ждут, когда Российская Федерация «распадется».

»Беготня по граблям — любимое занятие соросни. Перед тем, как квакать на другие страны, стоит подумать, а не вернётся ли оно бумерангом. Ибо не все территории Литвы прям всегда были Литвой…» — написал Марк З.

«Россия «распадается» и в тоже время «стремится захватить» Европу! Классика!» — отметил Павел В.

«Дебилы… в этом случае Крым уйдет туркам», — отреагировал Сергей Х.

«Главное намерение Запада — развал России», — добавила Татьяна З.

«Прибалтика войдет в состав России после распада Евросоюза», — перефразировал литовского политика Алексей К.

«Когда и если Россия развалится, всех подхрюкивающих осколками раздавит, но они, к сожалению, этого не понимают», — отметил Говард Л.

«Пусть этот политик вспомнит умные слова «Зачем нам мир, в котором нет России» (слова президента России Владимира Путина — М. Р.), а потом подумает еще раз», — порекомендовал Дмитрий Ш.

«Коротко о том, чего они от нас все хотят. И да, после этого мы являемся угрозой», — отметил Counter Helix.

«Вот бы еще объяснили, почему Россия должна развалиться, какие-то предпосылки бы к этому привели. Понимают, что вариантов нет, но скулить надо о возвращении, пусть будет развал России. А то, что Украина сыплется и Россия может еще прирасти территориями, их не смущает», — отреагировал Сергей Евгеньевич.

Война в Донбассе. 2015

«Все ждут, когда РФ развалится… Ну ждите, вам не привыкать», — смеется Artem B.

«Единственной возможностью для возвращения Украины в состав России является развал США», — в свою очередь перефразировал политика Степан С.

«То есть никогда. Да», — подытожил Владимир К.

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Напомним, ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым частью Украины на карте, на которой представлены страны-участницы чемпионата Европы — 2024. Во время презентации логотипа Евро-2024, прошедшей в Берлине, была показана карта Европы, на которой контур Украины изображен вместе с Крымским полуостровом.