Украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга, рассуждая о рекордной цене на газ в Европе, заявил, что Украина со времен бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка брала газ напрямую у Российской Федерации. Об этом украинский эксперт рассказал в эфире телеканала «НАШ».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

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«Самое интересное в этой всей истории, что вышли официальные лица и сказали, что в связи с тем, что Венгрия не будет получать транзит через нас, у нас закрывается виртуальный транзит. Они сказали виртуальный транзит, это не я сказал… Получается, все это время мы газ брали напрямую у России, отбирая его из транзита. Нам рассказывали, что мы платим космические цены за отмывание «грязного» газа виртуальным реверсом, за независимость от РФ и против прямых поставок», — отметил он.

Также эксперт добавил, что жителей Украины обворовывают, когда те оплачивают счета за газ.

«Оказывается, со времен [экс-премьер-министра Украины Арсения] Яценюка (с 2014 года — М. Р.) нас грабили так, как не грабил никто, за то, что мы независимы от России. Как только РФ сделала транзит на Венгрию, оказалось, мы зависимы. За что же мы платили?» — задался вопросом эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM Арсений Яценюк

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Заявление украинского политолога обсудили на YouTube-канале «НАШ». Многие отметили, что то, о чем рассказал Чаплыга, уже очень давно не является секретом.

«Открыл Америку! Не на Марсе же газ брали, конечно, в России», — написала Natali N.

«Виртуальность начинает переходить в реальность. Поздравляю с реверсом. Долго добивались независимости, добились. Результат имеется. Получите — распишитесь», — не без сарказма отметил Марат Г.

«А деньги где? Кто маржу получил? Прокуратура ничего не видит? Во аферисты у власти!» — отреагировал Алекс М.

«Виртуальный транзит, виртуальная война [с Россией], виртуальная страна…» — добавил один из читателей.

«Вся безвыходность ситуации заключается в том, что государство Украина не хочет отказываться от практики обдирания граждан, продавая им газ в разы дороже, чем он стоит», — отметил Олег Н.

«На волне «страна-агрессор» для народа нашлись умные люди (граждане Украины), которые решили хорошо заработать на виртуальном газе. За счет России заработать так не удалось бы, а на «виртуальном транзите» только в путь. Главное, чтобы местные не опомнились и не… «побили» бы организаторов виртуального транзита в Украине», — написал Владимир С.

«Он сейчас о реверсе говорит как будто Америку открыл. Об этом Украине говорили пять лет, причем это же элементарно на пальцах объясняли, что невозможно с одной трубы брать реверс и качать транзит, но у украинцев другие законы физики, химии и вообще здравого смысла. Зазеркалье, одним словом», — добавил Сергей П.

«Всё просто, Украина хочет покупать обходными путями газ России типа из ЕС. Это значит только одно, как набивали свои карманы, так и будут продолжать набивать свои карманы, зачем прозрачные пути, лучше сложными, проще своровать», — отреагировала Анжелика Н.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

«Ну вот, наконец, дошло, что реверс виртуальный… Скоро дойдёт, что и «война с Россией» тоже виртуальная… Вот это будет интересно посмотреть», — добавил Radislav VS.

«И где же этот вольный украинский народ? Столько кричали о свободолюбии, а сейчас и в хвост и в гриву, и никто никуда не выходит», — поинтересовался Юрий К.

«А откуда в Европе газ? Из России, а мы в обход платим втридорога. Почему не заключить договор на прямую [поставку газа] из Россией?» — задалась вопросом Mama Fetisova.

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