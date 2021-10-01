1 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что с 1 октября компания «Газпром» остановила транзит российского природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

Оксана Переможенко, , 18:10 — REGNUM С 1 октября компания «Газпром» остановила транзит российского природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Первый независимый», Klymenko Time и «Бородатая Бабушка». Многие отметили, что теперь, вероятно, «виртуальному реверсу» пришел конец. Иные также указали на то, что «Турецкий поток» надежнее украинской ГТС.

«И как теперь будут оформлять липовый «реверс» газа?..» — отреагировал Вячеслав.

«Слезли с газовой иглы! С чем и поздравляем!» — не без сарказма добавил Fat Frumos.

«Сильно вонял газ, теперь жируйте, опять народ нагрузят ценами», — пишет Александр.

Каски газовиков Gazprom.ru

«Всё гораздо проще. Нафига венграм по пути газопровода хитро*опый вор-посредник? Турецкий поток надежней… Плюс турецкий газ, который будут тянуть в Европу. Как говорится, приплыли…» — добавил TRZ Porter.

«Надо запасаться буржуйками и дровами из соседних парков и скверов», — с сарказмом отметил ELK90.

«Замечательная новость. Це тільки початок (это только начало. — О. П.). Клещей постепенно снимают с коммунистической трубы. Теперь будет сложней показывать виртуальный реверс», — написал Rupreht Kuzen.

«Самолёты облетают Украину, транзит грузовой тоже мимо, газ по другим маршрутам идёт. Как-то странно всё это?» — спросил Сергей.

«Даже «Шелковый путь» друзья-китайцы проложили через Беларусь в обход Украины…» — добавила Ольга.

«Довыделывались, чтоб не сказать хуже. Локти далеко, не укусишь», — отреагировала Татьяна.

«Вот чего до Венгрии докопались? Откаты за виртуальный реверс потеряли? Если газ нужен, то напрямую закупайте. С иглы кто-то соскочил. С откатов вы соскочили!.. А делов-то заключить договор по прямым поставкам газа. Но нет!!! Надо себе на карман намутить», — добавила Olga.

«Был виртуальный реверс, а теперь будет виртуальный газ. Закройте глаза и представьте, что у вас дома тепло. P. S.: не забудьте оплатить платежку», — не без сарказма написал Александр С.

«Да не будет РФ кормить транзитом Украину, и чем дальше, тем будет хуже. К 2024-му будет закончен Балтийский СПГ, и у РФ помимо прямых газопроводов будет ещё завод СПГ, который сможет обеспечить дополнительные объемы при пиках потребления в ЕС. Украинская труба будет не нужна от слова совсем», — написал Герман.

«Итак, Газпром остановил транзит через Украину газа в Венгрию в связи с подписанным новым контрактом на поставку газа в эту страну через Турцию. В 2020 году Венгрия была главным поставщиком газа в Украину. На самом деле газ, конечно, был российский, но просто его закупали не напрямую, а через венгерскую прокладку, которой откатывали её доляху, шедшую в карман правильным пацанам. Ни в какую Венгрию этот газ не попадал в принципе: просто из объёмов, предназначенных для прокачки в Венгрию, в Украине отнимали ту часть газа, которую Венгрия продала Украине. То есть, по сути, это была всё та же закупка в России… А теперь всё, теперь так больше не будет. Чтобы покупать газ из Венгрии, его придётся физически оттуда прокачивать. Мне будет очень интересно послушать авторов залипухи «уже столько-то лет не покупаем газ в России» на предмет того, что же поменялось теперь», — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист и публицист Юрий Ткачёв.

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