В Днепропетровске посетителям концерта российской исполнительницы Ирины Круг устроили «коридор позора». Об этом 7 октября сообщает «Телевизионная служба новостей» (ТСН).

instagram.com/irinakrug Выступление в Днепропетровске. Певица Ирина Круг

Так называемые «активисты» протестовали против российской певицы, так как она, по их информации, выступала в российском Крыму. Зрителей, которые приобрели билеты на концерт исполнительницы, протестующие обвинили в финансировании «врага» (России) и в измене Украине.

Инцидент обсудили на YouTube-канале «Телевизионной службы новостей». Были те, кто поддержал действие протестующих. Иные раскритиковали акцию протеста, призвав не смешивать искусство и политику.

«Первобытные!» — отреагировал Huawei P10.

«Это какая-то дикость!!! Шок! Если это действительно было у нас в Украине, то я прошу прощения у этой певицы за всех граждан моей страны. Мне очень стыдно за такое поведение взрослых, сознательных людей», — написал klient os.

«Больные люди… Когда это закончится? Боже, спаси Украину», — взмолилась Людмила Л.

instagram.com/irinakrug Певица Ирина Круг

«Лучше б они коридор ганьбы (позора — М. Р.) в Верховной раде устроили!..» — добавил elkos.

«Согласен полностью! Шакалье поведение. Где они со своими коридорами, когда откровенно страну уничтожают?..» — ответил ему Алексей К.

«Когда будет «коридор ганьбы» (позора — М. Р.) за транзит газа?» — поинтересовался Gomer Simpson.

«Прям чувствую, как Украина после этого встаёт с колен, возвращается Крым и Донбасс», — с сарказмом написал Дмитрий И.

«Каждый вправе слушать то, что ему нравится. Что за долбанутые люди…» — не понимает Noted.

«Отличная певица и поёт душой. А недовольные всегда были и будут, как говорят, «собаки лают, караван идёт», — пишет Владислав Вячеславович.

«Почему эти коридоры не устраивают возле кабинета министров?» — поинтересовался Сергей.

«На войну сейчас очень удобно спихивать внутренние проблемы, когда народ отвлекается на войну, наши политики спокойно обчищают карманы простых людей», — отреагировал Danil 48 211.

«В государстве нет проблем, осталось о певице поговорить», — негодует Леся.

«Это просто позор. У нас свобода вероисповедания и взглядов гарантирована конституцией. Кому-то нравится эта певица, и люди с восторгом шли на концерт. Неужели это запрещено, слушать или смотреть, что нравится? Куда смотрела полиция, когда оскорбляли и унижали граждан, которые шли на концерт, и почему эти «бунтовщики» еще не в СИЗО и где публичные извинения?» — задался вопросами VADIM M.

«Их самих надо провести по этим коридорам за то, что продают Украину оптом и в розницу», — добавила Нина Л.

«Активисты» лучше б взяли веники и лопаты и пошли убирать улицы своего города, красить заборы, сажать деревья», — отметила Olga Stepanovna.

«Правильно, никто не должен приезжать, выступать! Пусть все слушают только «Океан Эльзы» и ВВ («Вопли Видоплясова» — М. Р.). Ну и Тину Кароль в перерыве», — пишет Сергей И.

Destination.darkness.johgas Украинская рок-группа «Океан Ельзы»

«Те, кто устраивает подобные коридоры, первыми продадут Украину при первой возможности. Знаем мы этих ура-патриотов-нацистов. Сколько можно? У нас что, больше никаких проблем нет? Везде коррупция, бедность, предательство и жлобство… Езжайте где-то во Львов и там устраивайте подобное, они такое любят, а нас оставьте в покое», — написал Kolya P.

«Коридор позора нашей власти надо сделать за геноцид собственного народа, а культуру оставьте в покое. Достали уже, все превратили в политику», — отреагировала Елена З.

«Лучше бы устроили коридор позора тем, кто участвовал в марше в честь годовщины дивизии СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подытожил Fox Cactus.

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