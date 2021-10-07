Возвращение Крыма в состав Украины станет возможным после распада Российской Федерации, не раньше. Об этом в интервью изданию «День» заявил бывший председатель Верховного совета Литвы Витаутас Ландсбергис. Политик отметил, что по собственному желанию Россия не отдаст полуостров.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Я думаю, не совсем так, как провозглашает украинская власть, заявляя, что мы получим Крым назад и, может, даже скоро. Но это «скоро» или «не скоро» придет только с распадом России, не раньше». Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым», — сказал он.

Ландсбергис выразил уверенность в том, что развал Российской Федерации — вопрос времени.

«Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз», — сказал политик.

(сс) jo.sau Витаутас Ландсбергис

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Заявление литовского политика обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Среди комментирующих были те, кто отметил, что «развал» России «зацепит» другие государства. Иные указали на то, что враги России только и ждут, когда Российская Федерация «распадется».

»Беготня по граблям — любимое занятие соросни. Перед тем, как квакать на другие страны, стоит подумать, а не вернётся ли оно бумерангом. Ибо не все территории Литвы прям всегда были Литвой…» — написал Марк З.

«Россия «распадается» и в тоже время «стремится захватить» Европу! Классика!» — отметил Павел В.

«Дебилы… в этом случае Крым уйдет туркам», — отреагировал Сергей Х.

«Главное намерение Запада — развал России», — добавила Татьяна З.

«Прибалтика войдет в состав России после распада Евросоюза», — перефразировал литовского политика Алексей К.

«Когда и если Россия развалится, всех подхрюкивающих осколками раздавит, но они, к сожалению, этого не понимают», — отметил Говард Л.

«Пусть этот политик вспомнит умные слова «Зачем нам мир, в котором нет России» (слова президента России Владимира Путина — М. Р.), а потом подумает еще раз», — порекомендовал Дмитрий Ш.

«Коротко о том, чего они от нас все хотят. И да, после этого мы являемся угрозой», — отметил Counter Helix.

«Вот бы еще объяснили, почему Россия должна развалиться, какие-то предпосылки бы к этому привели. Понимают, что вариантов нет, но скулить надо о возвращении, пусть будет развал России. А то, что Украина сыплется и Россия может еще прирасти территориями, их не смущает», — отреагировал Сергей Евгеньевич.

Война в Донбассе. 2015

«Все ждут, когда РФ развалится… Ну ждите, вам не привыкать», — смеется Artem B.

«Единственной возможностью для возвращения Украины в состав России является развал США», — в свою очередь перефразировал политика Степан С.

«То есть никогда. Да», — подытожил Владимир К.

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Напомним, ранее союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым частью Украины на карте, на которой представлены страны-участницы чемпионата Европы — 2024. Во время презентации логотипа Евро-2024, прошедшей в Берлине, была показана карта Европы, на которой контур Украины изображен вместе с Крымским полуостровом.