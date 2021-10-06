6 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым как территорию Украины на карте, на которой представлены страны-участницы чемпионата Европы — 2024.

Мирослава Романенко, , 21:15 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразил Крым как территорию Украины на карте, на которой представлены страны-участницы чемпионата Европы — 2024. Во время презентации логотипа Евро-2024, которая прошла в Берлине, была показана карта Европы, на которой контур Украины изображен вместе с Крымом.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Новость обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие отметили, что, как бы ни относили Крым к Украине, реальность такова, что Крым — территория Российской Федерации.

«Классно, конечно. Но. Дорогие политические украинцы. Вы всерьез надеетесь, что европеец узнает Украину по контуру?! Это доступно лишь жителям Украины, да и то не всем, и людям, изучавшим школьный курс географии в СССР», — написал Сергей Т.

«Я когда приехала в Швецию на обмен учениками, то первый вопрос, который я услышала, — это Украина? А это где? Возле России где-то? Да, да. Где-то там, вам не нужно знать, у вас и так хорошо», — ответила Сергею Т. Valeria J.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я удивлен! После недавних заявлений могли бы и Марс с Луной записать частью Украины», — иронизирует Алексей Необязательно Петроградский.

«Если УЕФА будет и далее политизировать спорт, то к 2024 году потребуют, чтобы в футбол играли только сексменьшинства», — добавил Александр П.

«Безногому инвалиду нарисовали картинку, где он с ногами, и стало ему счастье», — пишет Роман К.

«Да и *ер с ними. Пусть себе рисуют, чего хотят. От этого Крым российским быть не перестанет», — отреагировал Владимир К.

«Большинство из интуристов не знают, ни где она и что за Украина такая, где находится (где-то в Азии вроде). Многие считают частью России», — отметил Євген К.

«Всё, теперь точно «вернём» Крым, раз 100 надо сказать, что он наш и точно вернётся. Крымчане согласятся на запрет общаться родной русской речью, на уничтожение своей истории — памятников, праздников и чувства собственного достоинства. Осталось всего 99 раз сказать, что Крым — «это Украина», а самое печальное, что кастрюли в это верят», — не без сарказма пишет Таури П.

«По факту Крым — Россия! Пусть хоть к монголам его прилепят, от этого ничего не изменится», — отметил Андрей Евгеньевич.

«Пусть кривляются, как хотят. Наплевать. Реальность-то другая», — добавила Наталья Д.

Футбольный мяч Armando Sobrino

«У Украины есть карта с Крымом, а у России есть Крым», — пишет Вовчик П.

«Да и пусть. У людей и так жизнь *овно, а тут праздник — какая-никакая, а перемога (победа. — М. Р.), можно в честь неё герб из кабачков стометровый выложить», — иронизирует Анатолий К.

«Те, кто поедет в Крым, будут оформлять российские пограничники, а не украинские», — добавил Стас К.

«То есть Косово они признали, а Крым — нет. Ну-ну, посмотрим, что будет потом. Лучше бы им сейчас признать Крым, иначе потом придётся не признавать всю Украину», — подытожил Дмитрий Ш.

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Напомним, в ходе ЧЕ-2020 на футболках украинских футболистов была изображена карта Украины, в состав которой включили Крым и республики Донбасса. Также на футболке украинской сборной были отпечатаны слова бандеровского приветствия «Слава Украине! Героям слава!»