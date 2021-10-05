Сеть: «Агрессор» денег не дает?!» — Киев винит РФ в «хаосе» на рынке газа
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Российская Федерация создает хаос на рынке в Европе из-за «накручивания» цен на газ, и заявляет о готовности совместно с Польшей противодействовать «угрозам энергетической безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы МИД Украины, Кулеба в ходе рабочего визита в Польшу провел переговоры со своим польским коллегой Збигневом Рау, в ходе которых обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.
«Северный поток — 2» подрывает безопасность не только Украины и Польши, но и всей Европы. Россия уже целенаправленно дестабилизирует поставки газа европейским потребителям и создает хаос на рынке из-за накручивания цен на газ. Украина и Польша готовы совместно противодействовать угрозам энергетической безопасности и стабильности европейского континента», — цитирует главу МИД Украины пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
Читайте также: «Назло маме отморожу себе уши» — Украина не хочет закупать газ у России
Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие раскритиковали заявление Дмитрия Кулебы.
«А Норвегия, значит, белая и пушистая, пусть бы они больше бы продавали. На РФ приходится 35% общего объема, чего этот… гонит пургу?» — отреагировал Сергей В.
«Россия выполняет все свои европейские контракты и даже сверх того. Столько лет боролись с засильем русского газа, ну вот его меньше стало. Третий энергетический пакет против русского газа приняли в ЕС, а теперь вы обязаны поставлять газ. А стратегический партнёр США свой газ реализует на азиатских рынках», — написала Галина С.
«А зачем тогда вы хотите транзит?» — не понимает Стефано Ди Лоренцо.
«Вообще-то создание спотовой биржи была идея англичан. Сами себя перехитрили, а теперь ищут, на кого стрелки перевести. Больше «дружите» с англосаксами и познаете несоизмеримость глубин *опы, в которую попадете благодаря им…» — добавил Александр П.
«Уже даже немцы официально заявили, что не стоит винить только Россию. Но официальная упоротость по ходу тяжелее бытовой… За неё платят деньги…» — пишет Александр.
«Умные европейцы подписывают долгосрочные контракты, а глупые — кто им доктор?» — отреагировал Александр Л.
«Вот странно, взлёт цен вызвало отсутствие СПГ из США, а угрожает энергетической безопасности Россия», — написал Алексей И.
«Тяжко им, наверное, когда знаешь правду, но гавкнуть на хозяина не можешь», — пишет Артем Т.
«Как это нарушает безопасность Украины, вы же лет шесть кричали остаточнэ прощавай (окончательное прощай — М.Р.) и что вы слезли с газовой иглы. От «агрессора» хотят деньги получать, а это «агрессор» не дает», — добавил Стас К.
«Так просто не покупайте у России, остановите прокачку газа, и все наладится», — не без сарказма отметил Сергей Х.
«Хаос полнейший! Белоруссия по $128. Германия по $220. Венгрия по $300 (примерно). Молдавия по $790. А… [Украина] по $1300. Бардак», — пишет Лин Саха.
«Россия строго придерживается своих контрактных обязательств. О чём этот… вообще?» — поинтересовался Константин Ш.
«Чем больше таких заявлений, тем ближе строительство СП-3!!!» — подытожил Владимир Т.
Читайте также: «Украина хотела слезть с «газовой иглы России»!» — Сеть о заполнении СП-2