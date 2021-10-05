5 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что Киев не планирует вести с Москвой переговоры по заключению прямого контракта на поставку природного газа.

Мирослава Романенко, , 18:38 — REGNUM Украина не планирует вести с Россией переговоры по заключению прямого контракта на поставку природного газа. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Такие переговоры не планируются», — сказал глава украинского правительства в интервью порталу lb.ua.

Шмыгаль также пояснил, что предстоящий отопительный сезон Украине позволят пройти уже накопленные в подземных хранилищах запасы газа (свыше 18,5 млрд куб. м), а также собственная газодобыча.

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Заявление главы украинского правительства обсудили читатели телеграм-канала «Запрещенная Украина». Новость также обсудили в социальной сети Facebook на странице канал 112.ua, а также на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Также заявление премьер-министра Украины обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальной сети «ВКонтакте». Многие указали на то, что украинская сторона пойдет на прямые переговоры с российской стороной, когда «припечёт», либо подключит к переговорам посредников.

Денис Шмыгаль President.gov.ua

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«Назло себе уши отморожу…» — отреагировала Валентина М.

«Если так пойдёт и дальше, то скоро все эти реформаторы будут греться от «коктейлей Молотова»… Когда платежи за тепло будут стремиться в космос, согласно программе президента [Украины], а температура батарей к комнатной, станет вопрос выживания вида. А там уже никакие меркантильные интересы у населения присутствовать не будут. В первую очередь «под раздачу» попадут, конечно, местные чиновники… А там дальше — как пойдёт, народ и во вкус войти может… А что терять?» — написала Tais.

«Конечно, вести прямые переговоры гордость не позволяет, надо очень-очень попросить кого-нибудь другого, чтобы он очень-очень попросил Россию», — добавила Olga.

«Это России надо сказать, что прямые поставки только друзьям и партнёрам, а для всех остальных рыночная цена», — отреагировал Михаил.

«У майданутых на грош амуниции, а на рубль амбиции. Что тут скажешь? Мёртвого не вылечишь, дурака не выучишь», — добавила «Галина Мудрость жизни».

«Значит, надо вас менять как можно скорей, не дожидаясь, когда страна замерзнет и промышленность ляжет», — написала Светлана Г.

«Прижмет, будете проводить прямые переговоры», — добавил Толик К.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Верховную раду и дом с правителями отключить от тепла. Пусть мёрзнут вместе с нами, так патриотичнее будет с их стороны», — пишет Светлана Л.

«Подождём, пока ещё подорожает [газ]», — отреагировал Саша И.

«Правильно. А тащить будут простые граждане. Оплачивая политическую целесообразность из своих карманов…» — отметил Олег Р.

«Они обворовывают свой народ. Им проще это делать на реверсе. Поэтому они отказались от прямых поставок, когда Путин им предложил за 250», — подытожил Олег К.

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Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украина может остаться без газа в том случае, если Россия перестанет прокачивать газ по украинской ГТС.