Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный на родине сразу после возвращения, считает свой арест незаконным, а предъявленные обвинения — сфальсифицированными. Об этом политик заявил в обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Бывший губернатор Одесской области Украины также заявил, что является «личным узником» президента России Владимира Путина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

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Письмо Саакашвили обсудили читатели телеграм-каналов «Бородатая Бабушка», «Украина Online», «Шептун» и «Наглый». Также новость обсудили на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие не понимают, какое отношение президент России Владимир Путин имеет к аресту Саакашвили.

«Клоун пишет клоуну», — написал Геннадий.

«Уж очень высокого мнения о себе «узник Путина», — написала Тамара К.

«Пусть сидит! И незачем прикрываться защитой украинского президента и охаивать российского президента. Он забыл свои преступные дела по отношению к южноосетинскому народу», — добавила Тереза Б.

«А теперь заключённые имеют право пользователю гаджетами и интернетом?» — поинтересовалась Nadia B.

«Мне интересно, есть ли событие на Земле, которое произошло без вмешательства Путина?» — не без сарказма поинтересовался Олег А.

«Ничего страшного. Быть узником Путина не так уж и плохо. По крайней мере таким узникам, как Надя Савченко и Олег Сенцов, застенки Кремля пошли только на пользу — они поправились и в последующем получили хорошие должности», — отреагировал Алексей А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пациент

«Свободу попугаям. Путин-то тут уже при чём? Сам поперся туда, арестовали грузины и грузины не проголосовали за его партию…» — добавил LA.

«Что же они будут говорить, если вдруг Путина не станет?..» — задался вопросом Вадярик.

«Путин виноват в том, что Миха… решил в своей головушке, что америкосы развяжут майдан в Грузии. Да-да, ему так и сказали, езжай, мы поможем, ну и «помогли», — пишет Андрей.

«Надо скинуться ему и отправить ящик галстуков, а то оголодает бедняга», — смеется Artem.

«Михо, отсидеть-таки придется за все твои злодеяния… Ты — грузин, будь мужчиной и не надо жевать галстук и пускать сопли…» — написала Натали.

«А то, что он Грузию ограбил… в своё время, ничего страшного?.. Как будто грузинам не за что его садить», — отреагировала Алина.

«Это Путин «заставлял» Саакашвили разворовывать Грузию», — с сарказмом отметил Vlad P.

«Так это Путин его в Грузию вывез контрабасом?» — не понимает Дмитрий Н.

«Всё, что происходит на территории бывшего СССР, определяется Путиным. От погоды до результатов выборов», — иронизирует В.В. Кобелюха-Барский.

«Интересно, в мире что-нибудь без участия Владимира Владимировича происходит?» — смеется Андрей.

«Как этот шизоид достал с Путиным… Лично Путин его арестовал и посадил… Пусть сидит за свои преступления… Думал, что сейчас «храбрые» грузины замутят революцию и его освобождение, и сразу на трон…» — отреагировал Андрей И.

«Дайте ему галстук, пусть делом займётся!» — отреагировал «Это я».

«Рад за грузинский народ! Надеюсь, и у нас будет праздник. Когда Зе будет писать трогательные письма о помиловании», — отреагировал I’m.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвилиппппп

«Путин вообще в курсе, что он Сааку посадил?» — не без сарказма поинтересовался V.

«Миша, до встречи через 6 лет. Хотя нет, и через 6 лет в Украину не приезжай. Сиди, думай, раскаивайся за содеянное», — добавил Prosecutor.

«И в Грузии Путин нaводит порядок, везде успевает…» — смеется IRINA bru.

«Путин каждый день с хорошим настроением — столько клоунов веселят», — пишет Сергей Петрович.

«Он же сам грузинскую полицию отреформировал. Откуда же там Путин, стесняюсь спросить?» — подытожила Людмила.

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