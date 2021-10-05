24 сентября в Москве безо всякого общественного резонанса (а с чего ему быть?) состоялось бракосочетание двух иностранцев — уроженца Мадрида Георгия Романова, правнука двоюродного брата последнего российского императора Николая II и дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини, после перехода в православие и замужества ставшей Викторией Романовной Романовой. Куда большее, хоть явно не ажиотажное внимание прессы, привлекло состоявшееся 1 октября венчание пары в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга — первое за 120 лет венчание потомка рода Романовых. Действо прошло с оглядкой на традиции времён империи и стало попыткой реконструкции аналогичного события, случись оно в лучшее для самодержавия время.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Царь

Реакция СМИ была разнородной и противоречивой: от нейтральной в «официозе» до несдержанной, на грани непечатности — в авторитетных каналах социальных сетей. Высшее руководство страны устами пресс-секретаря президента вскользь ограничилось кратким пожеланием всего лучшего молодым, отметив, что событие это — рядовое. Правда, импозантная дама, очень похожая на дочь пресс-секретаря, на венчании замечена всё-таки была, среди множества представителей околовластной тусовки. Что никак не указывает на признание официального характера действа. Более того, как сообщило 4 октября ИА REGNUM, в Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием роты почетного караула в церемонии церковного венчания «наследника престола».

Описываемое событие ставит много вопросов о «судьбах самодержавия», на большинство из которых ответ был дан ровно два года назад, 4 сентября 2019 года в редакционной статье ИА REGNUM «Хочет ли Россия монархии? Кто надеется на неё?», венчавшей репрезентативное социологическое исследование агентства, проведенное с 25 июля по 4 августа с участием 35 тысяч наших читателей, мнение которых о возврате к монархии однозначно-негативное.

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Вы лично хотели бы, чтобы в России установилась монархия? – конституционная, разумеется», по результатам социологического опроса ИА REGNUM, %

Присутствие на венчании уроженца Испании и гражданки Италии лиц из не самого высшего, но довольно потенциально значимого бомонда позволяет сделать предположение об ощущаемой частью элиты возможности легализации своих достижений (в праведности коих сомневаются даже и они сами) и их надёжного «увековечивания» с использованием авторитета (который был) династии Романовых и имени одного из предков «наследника престола» — князя и полководца Петра Ивановича Багратиона, сложившего голову в Бородинском сражении, из которого вышел непобеждённым. По этой причине рассмотрим изложенные в упомянутом исследовании выводы о перспективах восстановления монархии в нашей стране на основе «Дома Романовых», морганатический брак которого, случившийся на днях, сам по себе лишает «наследника» каких-либо прав на престол.

Члены императорского дома Романовых, говорится в исследовании, не являющиеся прямыми потомками Николая II, не против переезда в Россию, но, со слов их официального представителя, боятся, что их станут втягивать «в политические игры».

Андрей Сафонов ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос «Есть ли риск, что опасения Романовых о втягивании их в политические игры сбудутся», по результатам социологического опроса ИА REGNUM, %

Как следует из исследования, более половины (52%) респондентов в перспективе какой-либо влиятельности на внутрироссийские процессы отказывают. Правда, и «раскрутка» идеи самодержавия пока ещё не столь интенсивна. Но с учётом мнения почти 40% сторонников версии об использовании представителей «Дома Романовых» для раскачивания ситуации, ситуацию без надлежащего контроля оставлять не следовало бы: распределение долей мнений уже сопоставимо, чего для развития событий по негативному сценарию, не говоря уже о гражданской войне, более чем достаточно. Особенно учитывая повышенный интерес к упомянутому бракосочетанию влиятельных СМИ англо-саксонского мира, таких как британская The Telegraph, в которой авторы обсуждают прошедшую в Петербурге свадебную церемонию, называя Григория Романова «претендентом на российский престол». Однако читатели, видимо, лучше журналистов знают историю и не согласны. Примечательна дата и время публикации — 30.09.2021 13:43, однако надо помнить, что церемония растянулась на два дня (в статье, опубликованной пополудни, о ней говорится как о завершившейся). Событию 1 октября уделило пристальное внимание и самое влиятельное американское издание The Washington Post, сообщившее, что «около 1500 человек — представители аристократии и высокопоставленные лица со всей Европы — присутствовали на церемонии венчания Романова с 39-летней Ребеккой Вирджинией Беттарини, которая теперь носит новое имя Виктория Романовна Беттарини. По данным российского сайта «Фонтанка.ру», на мероприятии присутствовало около 50 членов королевских и владетельных семей из европейских и азиатских стран. Георгий Романов использует самопровозглашенный титул «Великого князя».

Нарочито нейтральный характер приведенных публикаций, тем не менее, имеет, пусть и неявные пока, признаки НЛП (нейролингвистического программирования), выдающие плохо скрываемый оптимизм относительно возможностей раскрутки данной темы в обозримом будущем. В своих (а каких ещё?) целях, естественно.

А в это же время (4 октября) телеграм-канал «Всем ВЦИОМ!» сообщает, что, по мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, прошедшие выборы показали стабильность политической системы. «Состоявшиеся в России парламентские выборы показали стабильность политической системы», — заявил глава ВЦИОМ в понедельник, 4 октября, в интервью ТАСС. Оснований сомневаться в словах главы столь авторитетного учреждения нет никаких. Как не было оснований для беспокойства о собственном будущем и будущем своей семьи и у императора Николая Александровича Романова в январе 1917 года. Так что оснований для более пристального внимания к происходящему в стране и вокруг неё по-прежнему меньше не становится. А мелочей в этой сфере не бывает, что за последние 30 лет на собственном опыте почувствовали все жители бывшего СССР, даже и рождённые после его развала.