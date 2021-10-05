В пресс-центре ИА REGNUM 30 сентября 2021 года при участии Российского военно-исторического общества состоялась научная конференция «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.». В её работе принял участие глава Чувашии Олег Николаев, который в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы, принял решение посвятить трагическую дату 80-летия начала Великой Отечественной войны одной из её малоизученных страниц — трудовому подвигу народа на строительстве оборонительных рубежей. Таким образом на правительственном уровне региона была поддержана инициатива журналистов ИА REGNUM, общественников, краеведов и историков, которые на протяжении нескольких лет совместными усилиями вели проект «Забытый фронт в тылу».

Иван Шилов ( ) ИА REGNUM Научная конференция «Память народного подвига тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

Напомним, 9 мая 2020 года был подписан указ главы Чувашииоб объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 16 апреля принят закон «О детях войны», 4 сентября заложен камень под будущий мемориал, 8 сентябряучреждена памятная медаль. 28 октября состоялась акция памяти, давшая старт памятному 2021 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября 1941 года в республике началась масштабная мобилизация населения, сопоставимая с призывом на фронт: если на войну всего были призваны 208 тысяч человек, то «на окопы» — 170 тысяч, прежде всего это женщины и подростки. Именно они строили линии обороны — Сурский и Казанский рубежи, которые в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани. Об этом подвиге народа не очень много известно — документы были засекречены, оборонительные укрепления разобраны для нужд народного хозяйства, а очевидцев событий с каждым годом становится всё меньше.

На конференции 30 сентября 2021 года главный редактор ИА REGNUM, кандидат исторических наук Модест Колеров подчеркнул, что «Сурский рубеж, который вовсе не замалчивался, никто его не скрывал, как и всё оборонное строительство, но до недавнего времени оставался в тени исторического сознания. Я даже понимаю, почему: это от врождённой скромности нашего народа и особенно нашего родного чувашского народа».

А депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что отношение власти и населения Чувашии к Сурскому оборонительному рубежу является для всей России примером того, как надо чтить историческую память. Парламентарий считает, что проделанная в Чувашии работа по сохранению памяти о Сурском рубеже должна быть номинирована на государственную премию.

Глава Чувашии отметил, что значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось.

«История оборонительных рубежей оставалась малоизученной. Строительство оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны было повсеместным. Вместе с тем опыт Чувашской АССР уникален тем, что через её небольшую территорию протянулись сразу два рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. И его протяжённость — 380 км. Расстояние республики с севера на юг составляет 200 км…

Это из-за того, что с двух сторон республика была окружена, обрамлена этими оборонительными рубежами. Задача была защитить промышленные районы Поволжья и Урала от возможного нашествия врага. Для нашего народа это был, несомненно, трудовой подвиг. Трудовой героизм». Олег Николаев

Доклад главы Чувашии Олега Николаева

История великого подвига народа и армии в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг. всегда будет иметь особое значение для каждого жителя нашей страны. Нет ни одного человека, кто не мог бы рассказать о героизме советских граждан на примере собственной семьи. Именно поэтому та война по-прежнему никого не оставляет равнодушным. Мы легко можем назвать имена полководцев, перечислить основные боевые операции, назвать фамилии тех, кто водрузил знамя над рейхстагом.

Но есть — к сожалению, есть! — в истории Великой Отечественной войны те страницы, которых в свое время практически не коснулась рука специалиста-историка. Одним из таких вопросов является строительство оборонительных рубежей в тыловой зоне. В региональной истории этот аспект до недавнего времени вообще можно было назвать не изученным.

Между тем по территории Чувашии пролегли линии сразу двух оборонительных рубежей — Сурского и Казанского.

Несомненно, строительство оборонительных сооружений в Чувашии не является уникальным в масштабах всей страны. С самого начала войны, чтобы сдержать натиск противника, вокруг Москвы и других крупных городов один за другим начали возводиться Двинско-Днепровский, Смоленский, Брянский, Лужский рубежи, Можайская линия обороны и другие. К концу 1941 г. на оборонном строительстве трудилось свыше 2 млн человек, преобладающее число которых было гражданским населением. Наряду с подвигами тружеников тыла на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве это стало проявлением истинного героизма и сплоченности миллионов советских граждан в борьбе с врагом.

Вместе с тем опыт Чувашской АССР уникален тем, что через ее небольшую территорию протянулись — повторюсь еще раз — две линии: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. Ни один другой поволжский регион не может привести такого факта. Они являлись частью Волжского оборонительного рубежа, предназначавшегося для защиты крупных промышленных центров Поволжья и Урала.

Вдумайтесь в цифры! Менее чем за три месяца в тяжелейших зимних условиях на территории Чувашии были возведены оборонительные рубежи протяженностью 380 км, и это притом, что протяженность самой республики с севера на юг составляет всего 200 км. Ежедневно на строительстве было задействовано от 85 до 110 тыс. мобилизованных граждан — это ни много ни мало почти треть остававшегося трудоспособного населения. Вручную — подчеркну особо: вручную! — поскольку практически не было тяжелой техники, не было даже взрывчатки — вынуто около 5 млн кубометров земли, оборудовано более 2300 огневых точек. Понимая, что их родные сражаются на фронте, люди трудились самоотверженно. Известны случаи, когда при дневной норме в 2−3 кубометра в день ее перевыполняли в несколько раз.

Начавшееся в конце октября 1941 г. строительство рубежей на территории Чувашии было завершено к концу января 1942 г. При этом на протяжении 1942−1943 гг. сооружения беспрерывно охранялись и поддерживались в боеготовом состоянии вплоть до весны 1944 г., когда с началом наступательных операций на фронте необходимость в них отпала.

Возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода стало поистине всенародным делом. Чувашия — многонациональный регион. На строительстве окопов, блиндажей, противотанковых рвов, эскарповы бок о бок трудились чуваши и русские, марийцы и татары, украинцы и литовцы. В годы войны в республику были эвакуированы тысячи людей из прифронтовой полосы, которые наравне с коренными жителями трудились для достижения Победы. Это стало знаковым событием для Чувашии, продемонстрировавшей, что натиск врага возможно отразить лишь совместными усилиями армии и гражданского населения.

Строительство Сурского рубежа требует не только своих оценок, но и памяти. Нельзя — ни в коем случае нельзя! — забыть тот героизм тружеников тыла, которые внесли свою лепту в Победу над врагом.

Да, немцы не дошли, оборонительный рубеж не стал местом боев, но он показал народную сплоченность перед лицом опасности. Вот об этом мы должны помнить.

Поэтому в целях увековечивания памяти об их трудовом героизме и самоотверженности в Чувашской Республике 2021 год объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

9 мая 2020 года в целях увековечения трудового героизма и самоотверженности участников строительства в 1941 году Сурского и Казанского оборонительных рубежей подписан Указ Главы Чувашской Республики №134 «Об объявлении в Чувашской Республике 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

В организации и проведении мероприятий Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, принимают непосредственное участие практически все жители республики.

Научные конференции, открытые уроки, музейные выставки, акции, фестивали, издание книг, создание документально-художественного фильма и литературно-художественных, музыкальных произведений — стали точками сборки неравнодушных людей. Активное участие в проведении мероприятий принимают Союз женщин Чувашии, региональное отделение «Поискового движения России» и другие общественные организации.

Официальный старт мероприятиям Года дан 28 октября 2020 года. В этот день жители районов и городов Чувашской Республики присоединились к акции памяти «Строителям безмолвных рубежей…», организовав флешмобы в формате театрализованной реконструкции мобилизации жителей Чувашии на строительство рубежей.

Разработана памятная медаль (автор эскиза — народный художник Российской Федерации Геннадий Правоторов). Памятной медалью награждены порядка 150 человек, в том числе 90 — участницы возведения оборонительных рубежей в 1941—1942 годах.

Разработаны логотип и брендбук Года. Логотип активно используется в оформлении мероприятий, появляется на печатной продукции, почтовой корреспонденции, одежде, сувенирах. 22 июня 2021 года ООО «Чебоксарский хлебозавод № 1» презентовал новый хлеб «Сурский», посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, на этикетке которого используется данный логотип.

Проведена большая работа по изданию книг и сборников документов:

— сборник воспоминаний участников строительства рубежей «Строителям безмолвных рубежей». Сборник стал итогом реализации проекта управления образования администрации города Чебоксары «Героические страницы Сурского рубежа», в ходе которого собрано 87 воспоминаний участников строительства.

— Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л. Н. Толстого» представила многоформатное издание Альберта Ерлыгина «Сурский и Казанский оборонительные рубежи». Издание рассчитано для слепых и слабовидящих читателей, пожилых людей с ухудшающимся или ослабленным зрением.

— Чувашским книжным издательством выпущена книга «Подвиг тружеников Чувашии: строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

— сборник архивных документов «Протянули на сотни километров противотанковые рвы и заграждения…»: возведение на территории Чувашии Сурского и Казанского оборонительных рубежей» (по документам государственных архивов Чувашской Республики).

— электронная выставка документов «Трудовой подвиг жителей Чувашии» об истории строительства рубежей, подготовленная государственными архивами Чувашской Республики.

— сборник работ участников межрегиональной конференции «Строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей — трудовой подвиг народов Поволжья», проведенной 22 июня 2021 года Минобразования Чувашии, Минкультуры Чувашии совместно с Чувашским государственным институтом гуманитарных наук и Государственным историческим архивом Чувашской Республики.

Ведется работа по созданию фильмов:

— ООО «Первая национальная киностудия «Чувашфильм» ведет съемки художественного фильма на русском языке «Люди на окопах»;

— большую активность в создании видеоматериалов, выставок народного творчества, других народных инициатив проявляют жители Вурнарского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Порецкого, Цивильского, Шемуршинского, Шумерлинского, Яльчикского и других районов республики;

— 16 сентября 2021 года в Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоялась презентация документально-художественного фильма на чувашском языке «Сюда не ступит нога врага», созданного БУ «Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации» Минкультуры Чувашии.

В работу по увековечению памяти строителей рубежей включились музеи республики:

— Центр современного искусства Чувашского государственного художественного музея реализует уникальный проект — серию линогравюр в стиле советского агитационного плаката, на которых отражены места, где разворачивались события строительства рубежей, образы строителей — подростков, женщин, стариков.

— 22 июня 2021 года в Чувашском национальном музее состоялось открытие выставки «Оборонительные рубежи Чувашии — подвиг в тылу». На выставке представлены рассекреченные документы строительства оборонительных рубежей из фондов государственных архивов Чувашской Республики, фотографии и документы из личных архивов.

— 23 июня 2021 года в Чувашском национальном музее состоялось награждение победителей акции-викторины «Мы шли копать окопы, как в бой…», проведенной по инициативе председателя «Союза женщин Чувашии» Н. А. Николаевой и журналиста и издателя А. Н. Вражкина.

Плодотворной темой стал Сурский рубеж для государственных театрально-концертных учреждений:

— 17 февраля 2021 года Чувашская государственная академическая симфоническая капелла под руководством М. Н. Яклашкина представила театрализованную концертную программу «Посвящается строителям рубежей…», которая уже побывала в Комсомольском, Красночетайском, Морга-ушском, Янтиковском, Марпосадском, Ядринском, Шумерлинском и Алатыр-ском районах.

— 8 апреля 2021 года в Чувашском драматическом театре состоялась премьера спектакля «Инкеклĕ телей» (Счастье горькое») по рассказу Юлии Николаевой.

— 20 апреля 2021 года Чувашский театр юного зрителя показал драму на чувашском языке «Уйăпсем те шăнса хытрĕç» (И снегири промёрзли) Владислава Николаева.

— 6 мая 2021 года во Дворце культуры тракторостроителей состоялось театрализованное представление Чувашского государственного ансамбля песни и танца «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай». В основу представления легли реальные исторические факты: письма, документы и воспоминания участников тех событий.

— 22 июня 2021 года Государственный русский драматический театр представил литературно-музыкальную композицию «Такие, как мы…».

— В рамках театрально-концертного фестиваля «Строителям безмолвных рубежей посвящается» республиканские учреждения культуры выезжали и продолжают выезжать в города и районы республики.

— 11 октября 2021 года в Чувашском государственном театре куколе пройдет премьерный показ спектакля «Хранители» о судьбах людей, которых война вырвала из мирной жизни.

— В конце апреля 2021 года принято решение о создании документальной оперы, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Её автором станет известный композитор, художественный руководитель Московской государственной филармонии А. Чайковский. В постановке будет использована хроника военных лет.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

Большая работа проводится в образовательных организациях Чувашской Республики, продолжаются поисковые работы на местах строительства рубежей, проведен Фестиваль военно-исторических реконструкций «Героические рубежи обороны».

В рамках празднования Дня Победы впервые прошло шествие Бессмертного полка «Героев трудовой доблести», в котором принимали участие потомки солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, внуки и правнуки героев трудового фронта.

22 июня 2021 года, в День памяти и скорби, в городе Чебоксары прошло возложение цветов в мемориальном комплексе «Победа». Впервые был организован мотопробег, посвящённый памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей «Чебоксары — Байгулово — Чебоксары», который завершился на Красной площади акцией «Помните, люди!».

10-дневную экспедицию на Эльбрус сотрудники прокуратуры Чувашии, МВД и Росгвардии начали 18 июня 2021 года и посвятили свое восхождение 80-летию со дня строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 28 июня 2021 года на вершине Эльбруса силовиками был установлен памятный знак, посвященный трудовому подвигу строителей стратегических рубежей.

6 августа 2021 года прошла церемония закладки камня и капсулы с посланием потомкам на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей», посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в годы Великой Отечественной войны.

28 октября 2021 года планируется проведение торжественного мероприятия, посвященного закрытию Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Вся информация о мероприятиях Года размещается на едином информационном портале сурскийрубеж. рф и в средствах массовой информации.

Дорогие друзья! Очень важно знать и помнить нашу историю, сделать всё возможное, чтобы наши дети знали своих героев. И факт проведения данной конференции — это тоже дань памяти и уважения потомков.