В год 75-летия Великой Победы в Чувашии на государственном уровне принято решение о восстановлении и сохранении памяти об историческом трудовом подвиге народа Чувашии и чувашского народа. 79 лет назад, 28 октября 1941 года, в республике началась масштабная мобилизация населения, сопоставимая с призывом на фронт: если на войну всего были призваны 208 тысяч человек, то «на окопы» — 170 тысяч, прежде всего это женщины и подростки. Именно они строили линии обороны — Сурский и Казанский рубежи, которые в случае взятия Москвы должны были задержать гитлеровские войска на подступах к Казани и Уралу. Об этом подвиге народа не очень много известно — документы были засекречены, оборонительные укрепления разобраны для нужд народного хозяйства, а очевидцев событий с каждым годом становится всё меньше. Более пяти лет ИА REGNUM с группой энтузиастов, краеведов и учёных ведёт проект «Забытый фронт в тылу», который получил поддержку на правительственном уровне региона.

2021 год в Чувашии пройдёт под знаком 80-летия со дня памятной даты и значимого события в истории Великой Отечественной войны: 9 мая 2020 года подписан указ главы республики Олега Николаева об объявлении 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 16 апреля принят закон «О детях войны», 4 сентября заложен камень под будущий мемориал, 8 сентября учреждена памятная медаль.

Сегодня, 28 октября, в Чебоксарах состоится акция памяти «Строителям безмолвных рубежей», в других городах республики готовится театрализованная реконструкция тех исторических событий. Подробнее о мероприятиях дня памяти трудового подвига народа — в трансляции ИА REGNUM.