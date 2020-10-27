В Марпосадском и Порецком районах в 2010 и 2015 годах были открыты обелиски в честь строителей Сурско-Казанского рубежа. В мае 2019 года в Алатыре начали восстанавливать участок оборонительного рубежа возле посёлка Зелёный — на границе города и Алатырского района. В годы войны здесь находился бетонный дот и геодезическая станция, которые были разобраны после Победы. Помимо данных объектов, планируется восстановить линию окопа и танковый ров, построить противотанковые ежи, создать гранатомётную площадку. В ходе работ поисковики наткнулись на железобетонный столб для укрепления орудийного расчёта.
Железобетонный столб в Алатыре на месте строительства Сурского рубежа.
Фото: Вячеслав Михайлов.
В Козловском районе Чувашии в 2021 году будет построен мемориальный комплекс «Строители безмолвных рубежей». Это будет проект федерального значения, его возведут при участии Министерства культуры России и Российского военно-исторического общества.
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Жители, у которых в собственности были эти три гектара земли, безвозмездно передают свои земельные участки под мемориал. Имена тех, кто принял решение передать свои земельные участки под строительство мемориала: Александр и Людмила Прохоровы, Ольга Плотникова, Николай Пантелеев и Александр Кудряшов.
Состав организационного комитета по проведению в Чувашии в 2021 году Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, возглавила вице-премьер — и.о. обязанности министра образования Алла Салаева. В его состав вошла также заместитель главного редактора ИА REGNUM Валентина Андреева.
В числе членов оргкомитета — министры культуры, информационной политики и труда, руководителя муниципальных образований и общественных организаций, директора архивных и образовательных учреждений.
В Алатыре у администрации города развернулась экспозиция, посвящённая истории строительства Сурского и Казанского рубежей, участникам тех событий и труженикам тыла. Также идёт театрализованное представление.
Перед началом акции в Алатыре. Фото: администрация Алатыря.
Отметим, что ранее алатырский ветеран Анастасия Ивановна Баканова, которая участвовала в строительстве оборонительных рубежей, вспоминала, что война для неё началась тогда, когда её брата «забрали на фронт, а меня с сестрой угнали на трассу рыть окопы»:
Из городов Чувашии вслед за Шумерлей «вахту"памяти подхватил соседний Алатырь в 2019 году: Юрий Боголюбов, который тогда был мэром Алатыря, не понаслышке знает, что значит — служить на военных рубежах Родины: он является подполковником в отставке и участником боевых походов за пределами России на атомных подводных лодках (в должности начальника медицинской службы). Он не просто поддержал инициативу начальника Алатырского районного отдела судебных приставов Юрия Гудкова по реконструкции участка Сурского рубежа, проходившего по территории Алатыря. Он сам показал коллеге сохранившиеся окопы, противотанковые рвы и площадки для укрепления огневого расчёта. Выяснилось, что в детстве будущий мэр играл в этих местах «в Чапаева и против фашистов».
В Шумерле продолжается акция памяти «Строителям безмолвных рубежей».
Фото: администрация Шумерли.
Отметим, что в Шумерле с 2013 года не прекращается «вахта» строителей Сурского рубежа: силами детей и общественников здесь ежегодно восстанавливается и поддерживается в образцовом состоянии участок Сурского рубежа. Сегодня это развивающийся музей под открытым небом, где проводятся встречи и мероприятия. В это движение вовлекается всё больше школьников, которые на этом примере не только изучают историю, но и получают патриотическое воспитание, о котором сегодня модно говорить с высоких трибун.
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Год трудового подвига строителей оборонительных рубежей стартует 28 октября, но будет отмечаться не только в 2020 — 2021 годах, но и в 2022 году. Основные мероприятия пройдут в 2021 году — в год 80-летия строительства рубежей. В числе ключевых событий — издание научного сборника, проведение всероссийской конференции и открытие федерального мемориала «Строителям безмолвных рубежей».
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В Чувашии на конкурс «Мы помним, чтим, гордимся» о трудовом подвиге чувашского народа при строительстве Сурского рубежа представлено около 300 работ. Организаторы отмечают, что к каждой работе участники «подошли творчески, использовались различные материалы, оригинальные техники изготовления, отражающие исторические факты и архивные данные», есть также работы из историй семейного архива.
Шествие в Алатыре.
Фото: администрация Алатыря
В Чувашии историков и архивистов, занимающихся изучением истории строительства оборонительных рубежей, можно пересчитать по пальцам. Помимо учёных, к этой теме обращаются краеведы-энтузиасты, за свой счёт реконструируя линию обороны и отмечая памятными сооружениями места народной стройки. В их числе — краевед Анатолий Пояндаев из Шумерли, который обнаружил место строительства Сурского рубежа под городом и начал при помощи школьников реконструировать этот участок, создавая музей под открытым небом. В 2019 году здесь впервые в Чувашии провели реконструкцию исторических событий октября 1941 года: от мобилизации населения до рытья окопов.
Шествие в Алатыре.
Фото: администрация Алатыря
Акция памяти идёт в Шумерле.
Фото: администрация Шумерли
В рамках акции памяти «Строителям безмолвных рубежей» и Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей республиканские СМИ отмечают серией публикаций, а «Национальная телерадиокомпания Чувашии» подготовила короткий фильм с участием героев — тружеников тыла, который покажут на торжественном мероприятии в Театре оперы и балета.
Посмотреть фильм «Строители безмолвных рубежей»
Памятный митинг в Шумерле.
Фото: администрация Шумерли
После объявления 2021 года Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии началась не только организационная работа, но также стал рассекречиваться массив архивных данных.
В Шумерля начался памятный митинг: участники вспоминают историю строительства Сурского рубежа, чествуют тружеников тыла. Также запланирована музыкально-театрализованная композиция.
Хроники события. Глава Чувашии Олег Николаев, когда являлся депутатом Госсовета республики, успел «пострадать» вместе с газетой «Сурский рубеж» за работу по сохранению и увековечиванию памяти о Великой Отечественной войны: был подан иск о нарушении авторских прав на публикацию картографических и других материалов по строительству Сурского оборонительного рубежа.
Алатырь: шествие участников акции «Строители безмолвных рубежей».
Фото: администрация Алатыря
В мае 2020 года глава Чувашии Олег Николаев на встрече с главным редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым объявил 2021 год Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
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Февраль 2020 года. Обращение главного редактора ИА REGNUM Модеста Колерова к руководителю республики Олегу Николаеву.
Хроники события. В феврале 2020 года главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, который является инициатором и куратором проекта агентства «Забытый фронт в тылу: как строился Сурский рубеж», направил обращение Олегу Николаеву, который на тот момент являлся врио главы Чувашии. В нём, в частности, говорится, что данный проект «может получить новое звучание в России в Год памяти и славы, связанно с 75-летием Великой Победы».
Шумерля: шествие участников акции, посвящённой строителям Сурского рубежа.
Фото: администрации Шумерли
За тему строительства Сурского и Казанского рубежей журналисты ИА REGNUM взялись в 2015 году, собирая не только открытые данные, но и архивные документы, публикуя их впервые. В ходе изучения выяснилось, что многие документы до сих пор засекречены, так как связаны с обороной страны.
Акция памяти «Строителям безмолвных рубежей», посвящённая Году трудового подвига строителей оборонительных рубежей, будет идти в Чебоксарах в прямом эфире. Информационный партнёр — ИА REGNUM.
Акция «Строители безмолвных рубежей» в Шумерле.
Фото: администрация Шумерли
Сурский рубеж: в чувашской Шумерле проходит памятная акция
В Шумерле возле гостиницы идёт акция в честь строителей рубежей обороны. Возле гостиницы оформлен призывной пункт, который в годы Великой Отечественной войны служил городской мобилизационной площадкой как для отправки на фронт, так и на строительство оборонительных рубежей.
В 10 часов в Шумерле начался митинг, посвящённый открытию акции памяти «Строителям безмолвных рубежей…».
«Ходили в лаптях, без варежек»: в Алатыре вспоминают бойцов Сурского рубежа
От дворца культуры в Алатыре начала шествие колонна, состоящая преимущественно из женщин и молодёжи, одетых в шинели, бушлаты и другую одежду времён Великой Отечественной войны. Они символизируют собой строителей оборонительных рубежей, которые «идут на окопы». Их шествие сопровождается агитационными лозунгами тех времён, а также песнями военных лет.
В Алатыре на площади перед Дворцом культуры прошёл сбор участников флешмоба: в театрализованном формате реконструируется мобилизация жителей на строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей.
Фото: администрация Алатыря
В 10 часов в трёх городах Чувашии стартовали основные памятные мероприятия, посвящённые Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В национальной библиотеке учёные из регионов Поволжья собрались за круглым столом, чтобы обсудить историю строительства Сурского рубежа. Также в Чебоксарах состоится первая школьная научно-практическая конференция, организованная управлением образования столичной мэрии.
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В Шумерле и Алатыре запланированы шествия, театрально-музыкальные композиции, чествование тружеников тыла. Во время открытия мероприятия в Чебоксарах в театре оперы и балета, которое начнётся в полдень, пройдут включения из городов.