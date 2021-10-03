После того как украинский президент Владимир Зеленский объявил о намерении заняться возвращением Саакашвили на Украину, в социальных сетях опубликованы сотни комментариев. Люди недоумевают: это очередное наглое прохиндейство или состав «украинского КВН» ширится? Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные суждения.

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«Они его (Саакашвили — прим. СШ) вернут, а он обратно убежит. Он Украине всё топливно на самолёт изведёт только», — иронизирует «ВКонтакте» Максим Дельфонцев.

«Зеленский заявил, но его мнение, как всегда, спросить забыли», — замечает «Штраус».

"Этим д… место в дурдоме…» — смеётся Андрей Лямин.

«А зачем Украина давала гражданство уже осуждённому преступнику? Почему не выслала его для отбытия срока на родину? Если человек знает, что на родине висит ещё неотбытый срок, но он пытается на территорию Грузию пробраться, то кто ему врач — только психиатр в учреждении типа «Канатчиковой дачи»…» — соглашается N.

«Страной своей надо заниматься, а не возвращением уголовников…» — советует «Степан Разин».

«Будет возвращать так же, как и Крым с Донбассом», — иронизирует Руслан Якубик.

«Один возвращается для того, что бы его показательно арестовали, другой тут же громко заявляет, что будет его спасать. Кто написал сценарий это комедии?» — задаётся вопросом Александр Ч.

«Политика Украины — наглое прохиндейство и мощное шутовство!» — считает «Моби Дик».

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«Вот так Украина в лице Зеленского вмешивается во внутренние дела Грузии. Забавно», — подметил Андрей Большаков.

«Зеленский не исключил силовой сценарий при освобождении Саакашвили. Возможно, будет направлен спецназ!» — предположил Т.

«Как бы возвращением Зеленского на Украину не занялся бы следующий президент Окраины», — опасается С.

«Всё будет зависеть от США. Грузия и Украина — никто. Амеры прикажут им петь и плясать, выполнят с огромной скоростью», — считает Р.

«Зеленский сам на маньяка смахивает — прости господи. Как этот… Ватрушка или Братушка, что грозил встать в жесткую позицию, перейти на зеленую энергетику (что он имел ввиду, знает только он) и что-то показать… Политиков надо тестировать на психопригодность, что ли», — иронизирует Катерина Соходкина.

«Украина дала преступнику гражданство. Ура!» — восклицает Зотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президента Грузии задержали в Тбилиси, куда он прибыл для участия в выборах. Саакашвили обвиняют в растрате бюджета, превышении полномочий и избиении депутата. С августа 2014 года он находился в розыске.

О намерении заняться вопросом возвращения на Украину украинского гражданина, главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Трускавце, где проходило выездное заседание парламентской фракции его партии «Слуга народа».

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