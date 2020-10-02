2 Октября
 
9:32

В Грузии сообщили о «карусели» на выборах

Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) заметили первые нарушения на выборах в Грузии. Об этом 2 октября на экстренном брифинге заявила член ЕНД Ани Цитлидзе.

9:30

Грузия 2 октября в день местных выборов проходит «испытание на демократию». Об этом заявила депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.