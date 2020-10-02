В Грузии сегодня, 2 октября 2021 года проходят выборы в местные органы власти, в том числе выборы мэра Тбилиси. Граждане Грузии выберут более 2 тысяч членов местных органов самоуправления (сакребуло) и мэров 64 городов. Правом голоса в Грузии обладают 3,4 млн человек. В мэры баллотируется 241 человек, в городские советы — 2,8 тыс. кандидатов. Выборы проходят как по пропорциональной, так и по мажоритарной системе.

Основная борьба на этих выборах, как, собственно и во всех избирательных кампаниях в Грузии с 2012 года, разворачивается между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозиционной партией «Единой национальное движение» (ЕНД).

Накануне выборов в Грузию незаконно проник бывший президент этой страны, а ныне глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили, который в 2011 году основал партию «Единой национальное движение». В Грузии Саакашвили грозит тюрьма, так как он заочно осужден по двум уголовным делам. Кроме того, в грузинских судах находятся и другие дела против Саакашвили.

Саакашвили был задержан грузинскими правоохранителями и помещен в тюрьму, где он объявил голодовку. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил Саакашвили в том, что он пробрался в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот.

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