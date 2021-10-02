На Украине на 2022 год запланировано начало масштабной программы по обустройству границ с Россией и Белоруссией, заявил 1 октября глава МВД Украины Денис Монастырский, сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на департамент коммуникаций МВД Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить, наконец, участки границы с Россией и Беларусью. В следующем году должно быть «большое строительство границ». Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новый интеллектуальный рубеж, который даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны», — сказал министр внутренних дел Украины, добавив, что затребовал еще 17 млрд грн на 2022 год для полного обустройства украино-российской границы.

Новость обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый», а также на странице канала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что лучше бы власть задумалась, как нормализовать отношения с соседними государствами, нежели как тратить бюджетные средства на строительство стены. Иные также указали на то, что строительство стены может сопровождаться расхищением денежных средств, выделенных на ее возведение.

«Ну правильно, чтобы Путин не напал, а заодно и Лукашенко», — не без сарказма отреагировал Константин П.

«Воруют как последний раз! Всё-таки ждут и боятся, что Россия придет за своим!» — написал Grigory Shv.

«То есть я правильно понимаю, министр внутренних дел теперь ещё и по совместительству прораб? Не кажется ли вам, что он не тем занимается?» — поинтересовался Rostik.

«Литва и Польша строят забор на границе с Беларусью, чем же вы хуже? Вы же читали, наверное, что тысячи иракцев бегут за лучшей жизнью на Украину», — смеется Maksim S.

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«Как спокойно, ребята, вы живете! Других проблем нет. Вот понимаю, люди в Европе живут. Не то, что мы…» — добавил Dmitry S.

«Лучше бы за эти деньги цену на газ снизили. Твари», — отреагировал Олег Н.

«У нас с Россией и Белоруссией. У Польши и у Литвы стены. Скоро будем как участки на кладбище», — отметила Ирина.

«А как в случае воображаемого вторжения России или Беларуси на Украину эта стена нас спасет?» — не понимает Ilya_.

«Я не могу понять, сколько ещё украинцы будут терпеть этот режим тотального геноцида и воровства?» — не понимает Gigione.

«Лучше б жилье для людей строили, стратеги хреновы», — написала Таисия.

«Воровать миллионами уже не престижно. Будут тырить миллиардами», — добавила Томара Ш.

«Вместо обещанного мира теперь еще и Белоруссия стала врагом. На самом-то деле наш самый страшный враг здесь, внутри, в Верховной раде. Но почему народ их до сих пор терпит? Непонятно», — отреагировала Оля С.

«А вообще, пусть подождут немного. РФ — враги, потом Беларусь, уже Венгрия, там еще пару стран осталось, чтоб уже сразу колючкой отгородиться», — не без сарказма добавила Ольга П.

«Ну да… Вместо того, чтоб установить, наконец, нормальные отношения с соседями, мы изо всех сил от них отгораживаемся… Да еще вбухаем в это 17 миллиардов… Для кого-то еще один источник дохода…» — отметила Татьяна М.

«Уже неактуально, тут нужно «обустраивать» всю границу по периметру, а лучше — сразу переместиться куда-то в другую часть планеты и заняться поиском новых «врагов!» — подытожил Олег Валентинович.

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